Julian: Vypadl jsem po právu

Julian Záhorovský, 19letý semifinalista z Pardubic Julian Záhorovský se do soutěže Česko hledá SuperStar přihlásil hlavně proto, že hudbu dělá už od mala a chtěl by v ní něco dokázat. Jeho největší pěvecký úspěch? "Vyhrál jsem karaoke v jednom podniku," říká 19letý Pardubičák. Když zazpíval Strojvůdce od Chinaski a Modrou od Žlutého psa, řekl mu Ondřej Soukup: "Písně jsou přirozené a některé zní lépe než originály." Martina Balogová a Julian Záhorovský. (29.3.2004) Julian Záhorovský a Aneta Langerová se podepsali společně na Anetinu fotografii. (20.5. 2004) Pátým z finalistů, který se rozloučil se soutěží Česko hledá SuperStar, je Julian Záhorovský. IDOL JAKO IDOL. Fanynky Sámera Issy si v pořadu SuperESO na své nepřijdou. Zato si užijí všechny, které zbožňují Juliana Záhorovského. Julian Záhorovský dostal od primátora a vicehejtmana Pardubického kraje vysvědčení. (27.5.2004)

Ne, já už jsem byl smířenej s osudem. Věděl jsem, že vypadnu. Tušil jsem to už od pátku, nebyl jsem ve své kůži, do toho ten swing... Fakt jsem s tím počítal.Samozřejmě. Vypadl jsem po právu.Naštvala mě věta "vy neumíte zpívat". Kdyby řekli "neumíte vůbec zpívat swing", ani neceknu. Nechtěl jsem tím provokovat nebo být nepříjemnej. Jenom mě zajímalo, proč mě, "který neumí zpívat", vybrali do poslední čtyřicítky.I kdyby to šlo, nevím, jestli bych svůj úspěch dokázal zopakovat. Taky by se mi nechtělo znovu absolvovat ta úplně první předkola, kde jsme museli strašně dlouho na něco čekat. Třeba i sedmnáct hodin na několikaminutové zazpívání...Anetě. Super zpívá, chová se úplně normálně. A moc jí to slušelo na fotkách!Měl bych, ale SuperStar byla přednější. Ale školu si určitě dodělám.Zpěv. Ten je dobrej, takže za 3.Tím chci říct, že v soutěži jsou lepší zpěváci než já, jedničkář fakt nejsem. Image a vzhled. 2. Život s popularitou. V tom si věřím víc než před soutěží, -2. Práce s médii. To mě baví, asi tak +2. Chování. Vždycky 1!Udělat maturitu, dostat se na nějakou další školu a hlavně bavit se.Muzika, maturita, kamarádi.Předpokládám, že když nás někdo něco učí, tak minimálně v tom svém oboru je hodně dobrej. Respekt si tím pádem zaslouží.Jo.Ale jo...Měli by být na nás tvrdší a vyžadovat větší kázeň. Když povolí prvákům, druhákům, ve čtvrťáku je už nezvládnou.Je to asi stejný.Všichni umějí to svý, učitelé svou práci, lidi z televize zase tu svou. Já bych to viděl na stejno.Budu jim vyprávět, že jsem se snažil něco dokázat a prosadit se v tom, v čem jsem dobrej. Že mě můžou následovat. Nemusí to být zrovna v hudbě, ale v tom, v čem budou ony chtít a v čem se budou chtít ukázat.Já ne, ale rodiče a babička s dědou všechno sledujou a nahrávají.Všechno, co jsem teď prožíval, byly přípravy na opravdový showbyznys. Až v něm někdy budu, možná to bude trochu jiný, možná náročnější.Mám k němu respekt. Je to zpěvák, na kterého jen tak někdo nemá. Adost lidí si na něm vylámalo zuby, když chtěli zpívat jeho písničky...Nebudu jmenovat, ale jeho písničky jsou dost těžký.Asi Davidu Kollerovi. Jsem rockovější typ.Asi jo, s podmínkou, že bych mohl zůstat u své kapely.Kdyby mě k tomu David pustil... (smích)Mně ale jsou všichni sympatičtí! Možná bych mohl říct, že nemám rád Ondřeje Soukupa, protože mě pořád kritizuje a že mám rád Ondřeje Hejmu, protože mě občas pochválí. Ale já jsem i za Soukupovu kritiku rád, vážím si ho.Brzobohatý, to už je spíš kamarád. Dobrej kluk, výbornej muzikant, má budoucnost.Nevím, jestli na Česko není superstar až moc nafouknutné slovo... Kromě zpěvu musí vypadat dobře a musí mít charizma. Když vejde do sálu, musí jí být ten sál plnej. Všichni by si měli říct: Jo, tak to je hvězda!Musím pracovat na zpěvu. Na rozdíl od mnoha ostatních, kteří zůstali v soutěži, jsem neměl nikdy učitele zpěvu.Baník Ostrava, ne? (začne okamžitě zpívat) Baníku, my jsme s tebou...Jé, omlouvám se všem Ostravákům. Tak znova. Baníčku, my jsme s tebou, neopustíme tě, nikdy tě nezradíme, bo my ti věříme...