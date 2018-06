Julia si vzala ´koupeného´muže

"Julia Robertsová a Daniel Moder se vzali ve svém domě v Novém Mexiku při půlnočním obřadu, kterého se zúčastnila rodina a přátelé," uvedla krátce po svatbě hereččina mluvčí Marcy Engelmanová, která odmítla uvést jakékoli další podrobnosti o hostech či oblečení snoubenců.



Noční tma sice poskytla ideální prostředí pro romantickou svatbu, ale také skryla další detaily obřadu před fotoreportéry a novináři. Ti se museli spokojit s tím, že z usedlosti byl do časných ranních hodin slyšet smích a hudba.



Pověsti o svatbě Robertsové rozvířil tento týden londýnský list The Daily Mail, podle něhož směřovalo z Los Angeles do Nového Mexika na usedlost Robertsové na 50 hostí, včetně herce George Clooneyho.



Julia si nového manžela koupila

Vdavek chtivá nevěsta Julia si svou svatbu ještě v květnu raději pojistila. Manželce Dannyho Modera zaplatila 150 000 liber, aby souhlasila s rozvodem.



Julia jí už před nedávnem nabídla 75 000 liber, ale Vera Moderová rázně odmítla. Jak se zdá, dvojnásobný obnos radikálně změnil Very názor - peníze přijala a s rozvodem souhlasila.

Ještě před nedávnem vypadalo všechno bledě. Julia vyhnala Dannyho Modera z domu. Stalo se tak poté, co Moderova rodina dala Julii najevo, že její svatba s Dannym je jen marná naděje. Robertsová se velmi rozčílila a rozhodla se svůj vztah s Dannym ukončit.



Úspěšná herečka štěstí v lásce neměla

Milostný život čtyřiatřicetileté Robertsové zaměstnává bulvární tisk již řadu let. Před Lovettem bylo v roce 1991 na spadnutí manželství s Kieferem Sutherlandem, s nímž se rozešla těsně před svatbou.



Loni se po čtyřleté známosti rozešla s další hereckou hvězdou Benjaminem Brattem. V minulosti byla také spojována s Jasonem Patrikem, Dylanem McDermottem, Matthewem Perrym a Liamem Neesonem.