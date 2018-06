Julia Robertsová vystavila na dovolené neoholené podpaží

Julia Robertsová vyrazila na Havaj s manželem Dannym Moderem, tříletým synem Henrym a pětiletými dvojčaty Hazel a Phinnaeusem.

Na pláži se předvedla v barevných bikinách a ukázala, že její tělo se za dvacet let změnilo velmi málo. Robertsová je stále v dobré kondici a odmítá jakékoli nepřirozené zásahy do svého vzhledu. Jediné, co používá, je prý krém na oči. Možná by ale měla přidat žiletku.

I když nohy si herečka holí, na podpaží stále zapomíná. Není to poprvé, co fotografům ukázala strniště. V roce 1999 přijela do Londýna na premiéru filmu Notting Hill v šatech ber rukávů a když zvedla ruku, aby zamávala svým fanouškům, první faux pas se zarostlým podpažím bylo na světě.

Robertsová zkrátka zůstává přirozená se vším všudy a nebojí se ani stárnutí. "Je smůla, že žijeme v tak panikářící a deformované společnosti, kde si ženy ani nedovolí zjistit, jak by vypadaly jako starší osoby. Chci mít nejdřív představu, jak bych vypadala, než začnu něco odstraňovat," uvedla Robertsová.