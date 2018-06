Julia Robertsová se léčí na neplodnost

Návštěvu kliniky jí doporučil její přítel Michael, který studoval v New Yorku medicínu a už několikrát ji v minulosti pomohl řešit složité životní situace.

Hereččino zdraví její fanoušky vždy velmi zajímalo, zvláště poté, co bulvární média uvedla, že trpí velmi vzácnou formou choroby krve, která snižuje její imunitu. Psalo, že právě proto nemůže porodit dítě. Její tiskový mluvčí tyto fámy dementoval. Podle jeho slov je Julia zcela zdravá.

Nyní hereččin manžel, kameraman Danny Moder, říká, že jeho manželka přijímá nabídky na filmování s ohledem na rodinné okolnosti. A tak se zdá, že s Robertsovou je všechno v pořádku jako po zdravotní stránce, tak v rodinném životě i v kariéře.

Nejpopulárnější herečka Julia Robertsová je jednou z hereček, která filmu, v němž se objeví, s jistotou zaručí kasovní úspěch. A je také jedinou herečkou, která patří do skupiny dvaceti nejbohatších lidí USA.

Za Modera se provdala loni v červenci poté, co jeho ženě Vere zaplatila značnou částku za to, aby svolila k rozvodu. Julia i Danny se hned po svatbě netajili tím, že chtějí mít v nejbližší možné době dítě. Ještě před svatbou se objevily zprávy, že je Julie těhotná. Zlé jazyky to komentovaly tím, že si chce k sobě přitáhnout tehdy ještě ženatého Modera.