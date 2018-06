Julia Robertsová: Půvabná, oblíbená - a drahá

15. místo - Julia Robertsová

Před jedenácti lety byl její honorář za roli prostitutky Vivian Wardové v Pretty Woman tři sta tisíc dolarů. Za Erin Brockovich inkasovala dvacet milionů. V čem je rozdíl?"Jasně, že jsem jiná než tehdy. Proboha, aspoň doufám, vždyť je to pěkných pár let. Tehdy jsem vážila o dobrých deset kilo víc a věděla o padesát věcí méně. Pořád se zlepšuju, miláčku," poučila nedávno reportéra jednoho filmového časopisu. Zároveň však přiznala, že kdyby jí někdo před deseti lety vyprávěl, kam to dotáhne, asi by mu nevěřila.Jako herečku ji totiž zpočátku nikdo v Hollywoodu nebral. Většina kritiků v ní viděla jen zajímavý typ, neobvyklou krásou připomínající mladou Audrey Hepburnovou. Prý se hodí jen pro romantické komedie a melodramata.Díky výjimečnému zjevu a ještě výjimečnějšímu charisma se postupně propracovala mezi nejžádanější a nejlépe placené herečky Hollywoodu. Jako první žena dostala už před pěti lety honorář deset milionů dolarů za film a loňskou dvacetimilionovou odměnou srovnala krok s mužskými hvězdami, například Melem Gibsonem či Tomem Hanksem. Kritici však všechny její role odbývali jednoduše - půvabná.Už za jednu ze svých prvních rolí v melodramatu Ocelové magnólie získala nominaci na Oscara a vzápětí další, za Pretty Woman. Pověsti jednostranné herečky, které sedí hlavně romantické komedie, se jí však zbavit nepodařilo. Filmy z posledních dvou let, hlavně Notting Hillem s Hughem Grantem a Nevěstou na útěku s Richardem Gerem, ji naopak podpořila.Až Erin Brockovich režiséra Stevena Soderbergha dokázala, že Julia Robertsová umí zahrát i něco jiného."Dala mi větší jistotu, že mám talent," prohlásila Julia při převzetí Zlatého glóbu. "Kdyby po mně Soderbergh chtěl, abych mu předčítala telefonní seznam, udělám to," neskrývala vděčnost.Právě to, že je Julia Robertsová v Erin Brockovich úplně jiná, ocenili filmoví kritici nejvíc. Seriózní herečku uznávanou za své umění z ní však ani tento film v jejich očích neudělal."Julia Robertsová je průměrná herečka, ale výjimečně charismatická a neodolatelně sympatická osobnost. Právě proto může být dokonalým ztělesněním ideálu úspěšné hollywoodské hvězdy," shrnul tento názor filmový kritik Tomáš Hoffman. "Upřímně doufám, ze radost z Oscara za téměř seriózní film nepřipraví slečnu Robertsovou o zdravý rozum a nezačne dodatečně studovat Stanislavského, aby mohla na plátně předvádět herecké koncerty v ještě serióznějších filmech. Byla by to škoda, protože skvělých hereček je spousta, zatímco Julie Robertsová jenom jedna."Jeho názor sdílí i Uljana Donátová, která připravuje týdeník o filmu Kinobox: "Julia Robertsová je především krásná. Ve filmu Pretty Woman kdysi nasadila určitý standard, kolem kterého se vlastně držela až dosud. Potěší oko a neurazí. Má toho v sobě dost na to, aby to z ní činilo alespoň herečku, což někdy bývá na Hollywood docela hodně. Erin Brockovich je dobrá a sympatická role, v níž Robertsová dokázala skloubit nebývalý sexappeal s výrazem. Otázkou je, zda takhle výrazný výkon dokáže někdy zopakovat. A když ne, toho Oscara už má...."Američtí kritici se po premiéře Erin Brockovich omezili směrem k výkonu Julie Robertsové na výkřiky nadšení. Padala slova jako dynamit, vřelost, zápal, energie. Pouze jeden zapšklý v narážce na výstřední vkus hlavní hrdinky filmu napsal, že víc než Julia Robertsová na plátně hraje její vycpaná podprsenka.Bez rozdílu zeměpisné šířky se však všechny kritiky bez rozdílu pozastavovaly, že slovník Erin Brockovich je až moc šťavnatý a připomíná spíš dlaždiče, což s romantickými bytostmi, dosud Julií Robertsovou ztělesňovanými, už vůbec nejde dohromady."Fuck! Musela jsem nějaký čas cvičit, abych byla schopná tahle slova vypustit z úst, aniž bych se červenala," rozčílila se sladká Julia v jednom z rozhovorů.Od zvířat k milionům a zase zpátkyKdyby se Julia Robertsová stala veterinářkou, jak původně plánovala, prožila by zřejmě klidnější život, ale asi by nevydělala tolik peněz a rozhodně by nebyla tak slavná. Její jméno na plakátě je pro producenty jistou zárukou úspěchu. Vždyť Pretty Woman vydělala 175,4 milionu dolarů a Nevěsta na útěku jen o něco málo méně - 152,2 milionu. Průměrné tržby za film s Julií Robertsovou v hlavní roli neklesají pod pětaosmdesát milionů dolarů.Milionové honoráře však dcerce podomního obchodníka s vysavači a sekretářky hlavu nepopletly. "Ten systém je prostě takový a člověk by byl idiot, kdyby z toho nevytřískal maximum," krčí nad svými příjmy rameny.To, že pro ni nejsou peníze nejdůležitějším kritériem, však potvrdila vzápětí poté, co prolomila magickou dvacetimilionovou hranici. Svůj další film, Mexičan, který přijde v květnu i do českých kin, natočila za hubičku. Jeho celkový rozpočet byl totiž pětatřicet milionů dolarů včetně honorářů pro Robertsovou a Brada Pitta. "No a co? Líbil se mi scénář. A to je jediný důvod, proč přijímám roli. Víc peněz neznamená, že film bude lepší."A dalším filmem, který také natáčela loni a jehož premiéra bude letos v prosinci, popřela všechno: Julia Robertsová může hrát i čurdu ve filmu s celkovým rozpočtem patnáct milionů dolarů.Po Erin Brockovich si Julia Robertsová strašně přála zůstat ve štábu režiséra Stevena Soderbergha. "Je pro mě nějaká role v Traffic?" zeptala se bez obalu na film, za který Soderbergh letos získal Oscara. Nebyla, ale o dva týdny později od něj dostala scénář filmu Ocean´s Eleven, který je remakem slavné kriminální komedie ze šedesátých let Danyho jedenáctka. Tehdy v ní hráli bandu lotrů chystajících se vyloupit pět kasin v Las Vegas zároveň Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. a další."To je přece mužský film, je tam jedenáct rolí pro herce a žádná pro herečku," bránila se. "Přečti si to a uvidíš," zněla odpověď. Protože si režisér pomyslel, že Julia nedočte dál, než na stránku třicet, vložil mezi stránky 42 a 43 dvacetidolarovou bankovku. Julia ji samozřejmě našla, protože si scénář přečetla celý - a roli vzala. Namísto dvaceti milionů má teď v ruce aspoň dvacku a pěknou roli. Není ani hlavní a miliony z toho také nebudou."Takhle to mám ráda. Ta největší role nemusí být vždycky nejlepší, nemyslíte?" směje se nejžádanější a nejlépe placená herečka Hollywoodu.