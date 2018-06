Julia Robertsová přičichla k marihuaně

"Určitě to nebyla žádná zábava a rozhodně ne to, co jsem od marihuany očekávala," vysvětlila čtyřiatřicetiletá Julia s úsměvem na tváři. "Snažím se v životě dělat hlavně věci, které mi dodají co nejvíce energie, abych pak mohla realizovat svoje přání a sny. Čerpám energii, kudy chodím, a myslela jsem, že mi ji může dodat právě marihuana. Už jsem to prostě zkusila, tak to nehodlám řešit. Proč bych měla dál zkoušet něco, co je absolutně proti mému přesvědčení a co mě nutí spát, místo abych po tom řádila?" dodala Robertsová.Někteří z hereččiných příbuzných a přátel však o jejích slovech vážně pochybují. "Nevěřím, že by to zkusila jen dvakrát. Pokud k tomu jednou přičichla, tak jak Juliu znám, určitě bude experimentovat dále. Modlím se, aby zůstala jen u té marihuany. Pokud zkusí něco tvrdšího, pak to bude horší jak pro ni, tak pro nás," prozradila hereččina velmi dobrá přítelkyně.