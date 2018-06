Před zrcadlem netrávím hodiny, říká Julia Robertsová

Robertsová ovšem prozradila, že výhrady vůči jejímu vzhledu měl jeden režisér. "Chtěl, abych si nechala odstranit pihy, protože to podle něj vypadalo, že mám špinavý obličej," řekla herečka, která ovšem zkrášlovací zákrok odmítla podstoupit.

Podle hvězdy filmu Pretty Woman vychází krása zevnitř. Za krásné považuje některé starší kolegyně.

"Vychází to z hlubokého místa pochopení, kdo jsou a co je jejich posláním. To vytváří tu záři. Já netrávím hodiny před zrcadlem. Myslím, že jsem dost efektivní, pokud jde o koukání na sebe," míní herečka, která se netají tím, že je hodně rodinně založená.

S manželem Dannym Moderem má tři děti, devítiletá dvojčata Hazel a Phinnaeuse a šestiletého Henryho. S rodinou se snaží vést normální život. Vaří tři jídla denně, pro své děti šije a vyhýbá se internetu a sociálním sítím.

"Je to trochu jako cukrová vata. Vypadá to tak přitažlivě a vy prostě nemůžete odolat dostat se tam. A pak skončíte s ulepenými prsty a trvalo to jen okamžik," míní Robertsová.

Julia Robertsová (Toronto, 10. září 2013)

Herečka své jméno nikdy nehledá na Googlu, aby se dozvěděla, kde se o ní co píše. To proto, že by se z toho zhroutila.

"Mám příliš velký potenciál na zhroucení. Existuje tam jistá anonymita, která dává lidem pocit jistoty, aby se podíleli na nenávisti. Já mám ráda starou školu, upřímný pěstní souboj z očí do očí, když už si lidé lezou na nervy. Myslím si, že když se člověk naštve a chce bojovat, pak by si měl vyhrnout rukávy a jít do toho," dodala.