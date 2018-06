Julia Robertsová má z dvojčat deprese

Oscarem ověnčená hvězda filmu Pretty Woman si od porodu v listopadu loňského roku v noci ještě pořádně neodpočinula.

Relaxace proto musí být součástí jejího denního režimu. Jinak by se ze svých synků, jak sama uznává, už dávno psychicky i fyzicky složila. Na manžela Dannyho Modera se filmová Erin Brockovichová moc spoléhat nemůže.

Britskému magazínu Grazia si herečka postěžovala: "Neuvědomila jsem si, že se vůbec nevyspím. Jsem natolik spánkově deprivovaná, že se ani neudržím na nohách. Musím celou dobu sedět. Jediná možnost, jak to přežít, je meditace."

Herečka přitom ještě před rokem prosila na kolenou všechny odborníky, aby jí pomohli počít dítě. Dnes už však o svém údělu hovoří poněkud rozpačitě, když si stěžuje na svůj vzhled poznamenaný mateřstvím. "Jsou dny, kdy se kouknu do zrcadla a jsem tak tlustá a urousaná, že se opravdu nemůžu vůbec poznat. Ale přesto, kdybych to měla udělat znovu, zcela jistě bych do toho znova šla," zdůraznila Julia.