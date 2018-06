Julia Robertsová je nejslavnější, ale sama

Julia Robertsová získala cenu za film Erin Brockovichová. 15. místo - Julia Robertsová

"Je to pravda. Už spolu nechodí," prohlásila minulý týden Brattova mluvčí. Některé americké deníky polemizují nad tím, že se dvojice dostala do vážných rozporů už před měsícem, a spekuluje se o tom, zda větší vliv na rozchod partnerů měl obrovský tlak médií a popularita v Hollywoodu, nebo zda Robertsová rázně ukončila předchozí neshody. Tajné zdroje novinářských špiček zase tvrdí, že pro rozchod se rozhodl Bratt, který nesnášel svoji pozici herce žijícího ve stínu veleslavné partnerky, hvězdné Pretty Woman.Benjamin se objevil po boku Julie na předávání Oscarů a tam patrně pocítil nejsilněji hvězdnou popularitu své partnerky, jíž se jednoduše nemůže rovnat. Vztah této dvojice začal v listopadu roku 1997. Tím si nejslavnější herečka posledních let začala budovat další dlouhodobý vztah. Od roku 1988 jich vystřídala několik, v letech 1993 - 1995 byla manželkou Lylea Lovetta, jenže i jejich manželství vzalo za své a skončilo rozvodem.Každý z propírané slavné dvojice se teď věnuje své práci, Benjamin Bratt natáčí v kanadském Montrealu film Abandon s Katie Holmesovou a Julia se věnuje roli ve snímku America´s Sweethearts s Billym Crystalem, Johnem Cusackem a Catherine Zeta - Jonesovou.Podle posledních kusých informací Julia přilnula při natáčení nového remaku Ocean´s Eleven k hereckému kolegovi Georgovi Clooneymu. Ten se úspěšně vyhýbá médiím, na jejich dotěrné dotazy zareagoval uštěpačně a novinářům dvojsmyslně vzkázal: "Nemám na nic čas. Jsem až příliš zaměstnán bouráním manželství Toma Cruise a Nicole Kidmanové."