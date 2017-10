Na začátku kariéry jsem se chovala jako spratek, míní Julia Robertsová

„Mou prioritou jsem byla já, sobecký malý spratek dychtící po natáčení filmů,“ přiznala Julia Robertsová v rozhovoru pro časopis Harper’s Bazaar.

Oscarová herečka uvedla, že zlom v jejím životě přišel, když potkala svého nynějšího manžela, kameramana Dannyho Modera (48), a stala se matkou. „On je můj smysl života. Jsem za něj vděčná,“ dodává.

Robertsová a Moder jsou manželé patnáct let a spolupracovali na snímcích Mexičan, Stejná srdce nebo Tajemství jejich očí. „Je to fajn, ale občas také stres, což je dobrá kombinace. Stres proto, že já se snažím hrát a on stojí za kamerou,“ vysvětluje.

Hvězda snímku Pretty Woman se v posledních letech trochu stáhla do ústraní a místo práce se věnuje hlavně rodině. Nejraději je doma se svými dětmi, dvanáctiletými dvojčaty Hazel a Finnem a synem Henrym (10). „Jsem spokojená s tím, čeho jsem dosáhla ve své kariéře. Samozřejmě bych ráda dosáhla ještě víc, abych zapůsobila na své děti a manžela. Ale víte co? Už by mě to zkazilo,“ vtipkuje.

Držitelka Oscara i Zlatých glóbů je kromě Pretty Woman a Notting Hill známá ze snímků Zemřít mladý, Noci s nepřítelem, Svatba mého nejlepšího přítele, Erin Brockovich, Sněhurka nebo Jíst, meditovat, milovat. Pravidelně se umisťuje na žebříčcích nejlépe placených a nejpopulárnějších hereček či nejkrásnějších žen.