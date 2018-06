Julia Robertsová: Chtěla bych se starat o Britney!

"Vidím a slyším ty věci, co se dějí Britney Spearsové, a mám nutkání ji vzít do svého domu pro hosty a říct: 'Dobře, takhle to od teď bude!'. A prostě se o ni starat," svěřila se s city k dvojnásobné matce, jíž nedávno soud děti odebral.

Od herectví si Julia Robertsová dala pauzu před třemi lety, kdy svému manželovi Dannymu Moderovi porodila dvojčata Hazel a Phinnaeuse. Letos v červnu k nim přibyl ještě malý Henry. "Máte prostě tolik energie a chcete jí tolik dát do každého dítěte," řekla Julia v rozhovoru pro americký časopis Vanity Fair. "Nevěděla bych, jak vychovávat pět dětí. A tihle tři jsou moc dobré trio," vysvětlila, proč už další ratolesti neplánuje.

I Julia si při výchově dětí uvědomuje své slabé stránky. "Snažím se je příliš nechránit. Jsem si jistá, že existuje spousta věcí, ze kterých můžu mít velký strach, jenže potom to není žádná legrace. Vždycky si říkám 'Bože, oni se zraní!'. A oni se zraní, o to právě jde. Danny je potom učí, jak z toho mají zase vstát."