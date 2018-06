Julia Robertsová a Jennifer Lopezová chtějí být matkami

Možná se jí tak podaří připoutat si manžela, a to už do Vánoc. Protože čáp pod vánoční stromeček obvykle nechodí, rozhodla se tato lovkyně mužů pro adopci. Její známí tento plán jen potvrzují: "Je přesvědčená, že dítě je jedinou možností, jak s Danem zestárnout a být šťastná ož do konce."

Osvojování si cizích děti je, mimochodem, nejnovější módou (doufejme, že nejen výstřelkem) Hollywoodu. Šeptá se, že potomka chce takto získat i dvaatřicetiletá Jennifer Lopezová. Latinská diva touží po rodině s Benem Affleckem. Tedy : pokud by to nešlo přirozenou cestou, je ochotna sáhnout po této možnosti.