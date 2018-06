Dcery Martinu hned zbožňovaly, říká manželka Navrátilové

Martina Navrátilová (58) se s ruskou modelkou seznámila na party v Paříži před čtrnácti lety. Pak se znovu setkaly po osmi letech, kdy už měla Julia dvě děti. Začaly se vídat, ale zpočátku jen jako kamarádky.

„Chodila k nám a hrála s holkami tenis. Byla nejdřív jen kamarádka. Potom se pomalu začaly rozvíjet jiné city,“ vzpomíná Julia v rozhovoru pro deník Daily Mail.

Její dcery to braly přirozeně. „Nikdy se na nic neptaly. Viděly mě šťastnou. Tak jednoduché to bylo. Martina byla prostě součást rodiny, mé dcery ji zbožňovaly. Hrála s nimi tenis, dělala domácí úkoly, vařila,“ popisuje.

Problém nastal, až když se starší dceři začali vysmívat ve škole. „Jednou přišla ze školy a říkala, že lidé jí říkají ne zrovna pěkné věci. Manželství osob stejného pohlaví nebylo v té době ve Francii legální. Tak jsme si sedly a promluvily si o tom. Řekla jsem, že Martina je někdo, koho miluji, a neumím si představit život bez ní. Pak jsme se bavily o tom, jestli jsou rády, že tam Martina je, a pamatuji si, že dcera řekla: Taky chci, aby s námi žila,“ popsala Lemigovová.

Pak už dcery Victoria (13) a Emma (8) tlačily na to, aby Martina požádala jejich matku o ruku a aby je adoptovala. Svatba v New Yorku, při níž měla Julia bílé svatební šaty se zlatými aplikacemi a Martina Navrátilová světlý kalhotový kostým, byla prý pro obě velmi emocionální. „Musela jsem se koukat do stropu, abych zastavila slzy. A myslím, že Martině se taky chtělo plakat. Má pověst tvrdé ženy a tou taky je, ovšem jen na kurtu. Jinak má měkké srdce,“ říká manželka světoznámé tenistky, jež svou homosexualitu veřejně odhalila už před 33 lety.

V té době ještě Julia ani nevěděla, co to je. „Vyrostla jsem v Rusku a netušila, že homosexualita existuje. Muselo mi být tak 17 nebo 18, to už jsem se přestěhovala do Londýna, když jsem zjistila, že existují vztahy lidí stejného pohlaví.“



Nakonec právě v takovém vztahu našla lásku. „Jsme teď normální rodina,“ říká Julia, která podniká v kosmetickém průmyslu a s Navrátilovou pendlují mezi Spojenými státy a Francií. V jejich rodině jsou slyšet tři jazyky. „Holky mluví mezi sebou francouzsky, s Martinou anglicky a se mnou rusky. Já s Martinou mluvím anglicky. Zkoušely jsme mluvit česky a rusky, ale nefungovalo to,“ dodává.