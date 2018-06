Láska Martiny Navrátilové Julia: Miss SSSR, vražda milence a smrt syna

Dcera plukovníka Rudé armády byla v minulosti krátce vdaná za zakladatele moskevské modelingové agentury, který jí pomáhal nastartovat kariéru. Před pádem Sovětského svazu se stala královnou krásy. Původně skončila v Miss SSSR na druhém místě, ale po diskvalifikaci Marie Kezha se stala vítězkou a v roce 1991 zastupovala svoji zemi na Miss Universe v Los Angeles. Tam nakonec skončila na třetím místě. Už během soutěže prohlašovala, že se chce stát úspěšnou podnikatelkou a mít rodinu.

Ze Sovětského svazu se přestěhovala do Francie. V Paříži založila kosmetickou firmu Russie Blanche (Bílé Rusko) a otevřela lázně Joiya.

O pár let později se zamilovala do ženatého miliardáře Edouarda Sterna. Ten byl považován za jednoho z nejagresivnějších podnikatelů. Když mu bylo 22 let údajně po ovládnutí rodinné banky vyhodil vlastního otce. Ruskou kráskou byl tak uchvácen, že požádal svého psychoanalytika o radu, jestli by byla Julia vhodnou kandidátkou na manželku. Když mu terapeut řekl, že ne, považoval to za lichotku pro ni.

Pár spolu chodil dva roky, když mu Julia v roce 1999 porodila syna Maximiliena. Francouzský bankéř se ale nejdřív nechtěl k otcovství přiznat. Chlapeček zemřel na vnitřní poranění mozku, když mu bylo pět a půl měsíce. V péči ho měl v té době právě jeho otec a bulharská chůva Maya, která se o něj starala, zmizela. Případ nebyl nikdy vyřešen a podle některých médií za vším stály styky Sterna s vysokými politiky.

Celá věc se ještě víc zkomplikovala, když bankéře, který byl blízkým přítelem exprezidenta Nicolase Sarkozyho, v roce 2005 v jeho ženevském sídle zastřelila při sadomasochistických hrátkách prostitutka Cécile Brossardová. Objevili ho svázaného na židli oblečeného v růžové latexové kombinéze se čtyřmi ranami v těle. Brossardová se k činu přiznala. Po pěti letech ji propustili z vězení.

Po Sternově smrti Lemigovová trvala na tom, že o jeho perverzních sexuálních praktikách neměla ponětí. „Měli jsme normální vztah založený na citech,“ řekla.

V roce 2010 se objevily nové důkazy v případě smrti malého Maximiliena. Z utajené pitevní zprávy vyplynulo, že v krvi chlapce byly stopy diazepamu. Požití antidepresiv mohlo být pro malé dítě smrtelné. Rovněž se ukázalo, že chůva Maya údajně napsala kamarádce, že se bojí o život dítěte. Podle Lemigovové mohl chůvě někdo zaplatit, aby zabila jejího syna. Nikoho ovšem nejmenovala.

Martina Navrátilová, Julia Lemigovová a její dcery Emma a Victoria (Delray Beach, 23. listopadu 2014)

Světlým bodem v životě ruské krásky se stal vztah s českou tenistkou. Julia Lemingovová se s Martinou Navrátilovou poprvé spolu ukázaly coby pár v roce 2009. Letos v září ji tenisová hvězda během turnaje US Open požádala o ruku (více zde).

„Byla jsem ohromě překvapená. Ani trošku jsem to nečekala,“ svěřila se Julia, která si Martinu vzala v pondělí 15. prosince v New Yorku.

Pár, který střídavě žije v Londýně, Paříži, na Floridě a také v Aspenu, společně vychovává dvě dcery, Victorii (13) a Emmu (8). Totožnost jejich otce Lemigovová neprozradila.