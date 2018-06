Julia a Gwyneth jsou jako přes kopírák

Překvapením a možná trochu i hrou s obecenstvem byla naprosto shodná vizáž hereckých stálic. Herečky - jakoby dvojčata - se mimo jiné také rozhodly pro stejný kostýmní návrh a oblékly se do černých sexy šatů. Není třeba podotýkat, že úsměv obou dam se vyznačuje široce roztaženými koutky, smyslnými rty a ústy plnými bílých zubů. Takže už chybělo jen doladit účes. Na přírodním blond odstínu se shodli oba dvorní vizážisté nejprestižnějších hereckých superhvězd.

Veselá mystifikace plná záměn mohla začít. Obě držitelky hvězdných Oscarů si zahrály v muzikálové verzi povídky Ernesta Hemingwaye The World Of Nick Adams. "Ke krásným ženám patří krásný muž, aby obě ženy vynikly a ještě více zazářily. Bylo to veselé, protože vedle Julie a Gwyneth tady vystoupil i Matt Damon a on byl jediný, o kom jsme si byli jisti, že je pravý. Vypadalo to, že Gwyneth hraje Julii nebo Julia Gwyneth," usmíval se organizátor benefiční akce, která měla zvýšit zisk školní charity.