Na natáčení mi vadí zima a nahota, přiznala Judit Bárdos

Když dospívala, měla klidnou pubertu a prý milovala být nenápadná. Nyní ji i díky filmovým rolím někteří považují za sexsymbol a ženu vampa. Ale ona sama se tak nevnímá.

„Nevím, jestli jsem byla přímo šedá myška, ale je fakt, že jsem celé dětství a dospívání hrála na klavír, dobře se učila, neupozorňovala jsem na sebe, nedělala nic výstředního, nebyla jsem žádný třídní klaun, nikdo včetně mě by nehádal, že se stanu herečkou. Být nenápadná mi vyhovovalo,“ řekla v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

Dodnes je prý ráda, když ji lidé na ulici nepoznávají, protože pak může pozorovat okolí. Jako herečka se však musela naučit vědomě pracovat s ženskostí.

„Hrajeme lásku. Svádění. Hlavně v klasických hrách je to hrozně důležité, ale v civilu tyto ženské hry neovládám. Jsem nejradši sama sebou, neumím se moc přetvařovat, protože bych se hned prozradila,“ říká.

Při natáčení jí nejvíce vadí zima. A pak také samozřejmě nahota a postelové scény.„Nahotu a milostné scény si neužijí ani herečky, které třeba jinak klidně nafotí akty, protože při filmování je to peklo. Dívá se na vás dvacet lidí, všichni nacpaní v nějaké malé místnosti, horko od reflektorů, vydýchaný vzduch, potíte se. Přijde partner, herec, se kterým máte hrát nejintimnější zážitek v životě, a vidíte se třeba podruhé. Podáte si ruku, dobrý den, ahoj. A jdete na to. A když to konečně natočíte, ozve se: „Jáj, není to ostré!“ A jede se znovu,“ dodala.