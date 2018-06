Sama jezdit metrem už nemůžu, přiznala slepnoucí Judi Denchová

„Oči mě zrazují. Když jsem někde, kde je tma a jsou tam schody, moc dobře nevidím. Teď nemůžu sama jezdit londýnským metrem, protože bych si nemohla ani koupit jízdenku. Neviděla bych na to, jak to udělat. Ale naštěstí mám pokaždé někoho, kdo se mnou jde. Požádám někoho z mých přátel nebo rodiny. Nezastaví mě to,“ řekla herečka magazínu People.

Přestože se původně kvůli ztrátě zraku chtěla vzdát malování, nepřestala s ním. I když je pro ni nyní velmi obtížné. Když se na něco dívá a pak se koukne na plátno, oči se nestačí dost rychle přizpůsobit, aby mohla objekt věrně zachytit.

„Ale pak jsem si řekla, že o tom má malování být. Měli byste malovat to, co vidíte. A proto na tom nezáleží, nemalujte otrocky skutečnost, ale malujte tak, jak to umíte. Je to jiný způsob,“ míní herečka, jejíž matka také trpěla makulární degenerací.

Denchová o své nemoci poprvé promluvila v roce 2012. Přiznala, že scénáře s ní musí procházet dcera, nebo někdo známý, kdo jí předčítá. Občas pomáhají velká písmena.

„Takže když nás šest jde číst sonet, všichni mají jeden list papíru a já dva nebo tři. Ostatní by si mohli říct, proč má ona větší roli, když je to všechno stejné?“ žertovala Denchová.

Makulární degenerace Vede ke zhoršení zraku až slepotě. Vzniká spolupůsobením genetického základu a vlivů prostředí. Důležitou úlohu hrají věk, pohlaví a rasa. Zpočátku se onemocnění projevuje nenápadně. Zrak se zhorší za šera, pacient špatně čte, špatně rozeznává známé tváře, barvy jsou nejasné a tvary vnímá pokřivené. Obvykle to nemocný považuje za normální zhoršení zraku. zdroj: oci.zdrave.cz

V roce 2011 byla známá herečka hostem MFF v Karlových Varech