Už skoro nevidím na filmy, přiznala Judi Denchová

„Moc špatně vidím, takže mi musí většinou přítel říkat, co se na plátně děje, že teď ji líbá, teď odchází. Přicházím tedy o mnoho a to není zábava,“ řekla oscarová herečka na Mezinárodním filmovém festivalu v Santa Barbaře.

Již dříve si stěžovala na obtížné podmínky při studování rolí. Kvůli makulární degeneraci, při níž člověk postupně ztrácí zrak, je to pro ni těžké.

„Každých šest týdnů musím na léčení, ale člověk si na to musí zvyknout. U scénářů mám font velikosti 22, takže si to představte. Pokud děláme sonet se čtrnácti replikami, všichni mají jednu stránku a já jich mám čtrnáct. Ostatní by si mohli říct, proč má ona větší roli, když je to všechno stejné?“ žertovala Denchová.

Před třemi roky herečka řekla, že jistou výhodou je, že díky špatnému zraku přišla o příšernou trému.

„Naštěstí už teď nemůžu vidět tak jasně, v minulosti jsem totiž bohužel byla schopna vidět každičkého diváka v hledišti a taky jsem vnímala, co zrovna dělá. To už nemůžu, což je svým způsobem úchvatné požehnání,“ řekla Denchová v rozhovoru pro Daily Mirror.