Po smrti manžela jsem na lásku nebyla připravená, říká Judi Denchová

V životě Judi Denchové se však objevil ochránce zvířat David Mills (71) a začal jí nadbíhat. Herečka nakonec lásce neunikla a dnes je tomu nesmírně ráda.

„Nebyla jsem ani ochotná se na to připravit. Bylo to postupné a rostlo to. Potkali jsme se jistým způsobem přes zvířata. Bylo to prostě úžasné,“ tvrdí Denchová.

A přestože spolu tvoří pár už skoro čtyři roky, o společném bydlení neuvažují. „Jsme příliš nezávislí. A on je velmi zaneprázdněný. Má podnikání, o něž se musí starat. Ale je tak milý, má skvělý smysl pro humor. Teď je to absolutně báječné, protože je tu někdo, kdo mě dokáže rozesmát. Není to milé?“ řekla herečka v rozhovoru pro Times.

Judi Denchová byla 30 let vdaná za kolegu Michaela Williamse, kterého si vzala v roce 1971 a s nímž má dceru Finty. Vyrovnat se s jeho smrtí jí pomohla práce, do níž se naplno ponořila.

„To mě zachránilo. Téměř hned po Michaelově pohřbu jsem jela do Nového Skotska a natáčela s Kevinem Spaceym Ostrovní zprávy. Pak jsem se vrátila a další den začala natáčet Iris. Pak Pýchu a předsudek. Přátelé pořád říkali: Nečelíš tomu. Ale já měla pocit, že ano - hraním. Žal vás zaplaví obrovským množstvím energie. Potřebovala jsem ji využít,“ dodala.