Nemůžu už vůbec číst, přiznala Judi Denchová, která ztrácí zrak

"Nikdy jsem z toho nechtěla dělat velké haló, ale je to náročné, velmi, velmi náročné. Nemůžu totiž už vůbec číst. Nemůžu malovat, jak jsem dříve mohla. Snažím se dívat na filmy, ale i to je náročné. Nechci opravdu na tohle všechno myslet. Co můžu dělat, dělám. A tak nějak s tím žiju," prohlásila Denchová, známá mimo jiné jako M z bondovek.

Britská herečka byla v roce 2011 hvězdou karlovarského festivalu (více zde). Letos v prosinci oslaví 80. narozeniny, ale s hraním nehodlá přestat. Přestože se musí učit texty s někým, kdo jí může předčítat, pracuje 12 hodin denně.

"Nejvulgárnějším slovem v mém slovníku je odchod do důchodu. A starý je dalším takovým slovem. V mém domě taková slova nikomu nedovolím používat. A také mi nikdo nesmí říkat vyzrálá. Nechci slyšet žádná taková slova. Líbí se mi nadšená a také ráda slyším slovo střih, protože to znamená, že jsme dobře dokončili scénu," řekla herečka pro magazín Hollywood Reporter.