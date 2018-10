Denchová brání Spaceyho. Neměli ho vystřihovat z filmů, říká

„Neznám podrobně okolnosti jeho činů, ale bez ohledu na to, on je a vždy byl jedním z nejúžasnějších herců. Nedokážu si představit, co teď dělá. A je to stále dobrý přítel,“ prohlásila Judi Denchová na tiskové konferenci Mezinárodního filmového festivalu v San Sebastianu.

„Navzdory všemu v žádném případě nemůžu souhlasit s faktem, že ho začnete vystřihovat z filmů. Vrátíme se snad teď zpátky do minulosti a každého, kdo se choval jakkoli nevhodně, nebo dokonce porušil zákony či spáchal nějaký trestný čin, tak ho vždy vystřihneme? Vyloučíme je z dějin kinematografie? Nevím...“ zlobila se na tvůrce filmu Všechny prachy světa, kteří přetočili scény se Spaceym a nahradili ho Christopherem Plummerem.

Spaceyho také nechali zemřít v poslední řadě seriálu Dům z karet a dokonce odstranili jeho úvodní fotku ze svých stránek.

Denchová se Spaceym spolupracovala například v roce 2001 na filmu Ostrovní zprávy. Herec ji tenkrát během natáčení podporoval v těžké době, kdy zemřel její manžel Michael Williams, za kterého se provdala v roce 1971.

Na Kevina Spaceyho bylo od loňského roku podáno šestnáct trestních oznámení za sexuální obtěžování a zneužívání mužů.