Judi Denchová: Neptejte se na důchod, na odpočinek ještě nepůjdu

„Věk je něco, co vám někdo pořád předhazuje. Jediný čas, kdy jsem byla skutečně kvůli věku naštvaná bylo, když mi bylo po čtyřicítce, mělo to důvod. Ale potom začalo platit to, co všichni říkají jako letitou frázi, že je vám tolik, na kolik se cítíte,“ uvedla Judi Denchová pro Daily Mail.

„Dokáže mě nadzvednout ze židle, když se lidé ptají, kdy hodlám odejít do důchodu, jestli si nemyslím, že je čas dát nohy nahoru, nebo když se ptají, kolik mi je. Lidé mají rádi, když jim říkáte, kolik vám je, ale já to nenávidím. Nechci, aby mi někdo říkal, že jsem moc stará na to, abych něco dělala. Nejprve to chci sama zkusit a pak, když neuspěju, tak mi může někdo tvrdit, že to už nemůžu dělat.“

Na věku podle herečky, kterou výrazně proslavila i role paní M v bondovce, nezáleží vůbec. Někdo nevidí a má spoustu elánu, jiný je mladý a zdravý a nedokáže se pohnout.

„Každý člověk má jinou energii, každý má naprosto odlišný životní postoj. Nemá to s věkem nic společného, všechno to záleží na tom, co je uvnitř. To je ten motor. Dokud dokážete ten motor pohánět aspoň trochu, tak se neskácíte,“ dodala Judi.

Denchová se během Vánoc objeví v televizní komedii po boku Dustina Hoffmana. Film Esio Trot bude vysílat BBC1.