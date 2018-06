Judi Denchová bojuje se ztrátou zraku, s hraním skončit nehodlá

"Mám totéž, co měla moje matka - makulární degeneraci, která postihuje staré lidi," přiznala Denchová v rozhovoru pro list Daily Mirror s tím, že věří v léčbu, která zastaví nebo alespoň zbrzdí průběh nemoci.

"Kvůli problémům s očima nemohu už číst scénáře, takže musí vždy někdo přijít a předčítat mi je. Jako by mi vyprávěl příběh. Většinou je to má dcera, můj agent nebo nějaký kamarád a musím říct, že to mám ráda, protože tam sedím a představuji si ten příběh ve své hlavě," řekla herečka.

Makulární degenerace je podle statistik nejčastější příčinou poškození zraku u lidí starších šedesáti let. Nemoc postihuje žlutou skvrnu sítnice, což je místo nejostřejšího vidění, a má dvě formy - suchou, která se dá zpomalit léky, a vlhkou, která je závažnější a zrak se při ní horší velmi rychle.

"Mám vlhkou formu na jednom oku a suchou na druhém. Ale doufám, že léčba to zastaví," popsala Denchová.

"James Bond" Daniel Craig a "M" Judi Denchová

"Zvyknete si na to. Mám čočky a brýle a další věci a pomáhá mi velmi jasné světlo," dodala držitelka Oscara, která ale rozhodně kvůli horšícímu se zraku nehodlá skončit s hraním.

"Dokud mám možnost pracovat, tak do důchodu nepůjdu," prohlásila Denchová, která natáčí už sedmou bondovku v Londýně.