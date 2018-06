Jude Law se ženit nebude, Siennu Millerovou znovu opustil

"Mohu potvrdit, že Jude Law a Sienna Millerová už nejsou ve vztahu," řekl mluvčí herce.

Je to už podruhé, co se pár rozešel před svatbou. Poprvé to bylo v roce 2006 kvůli Lawově nevěře. Po tříleté pauze se ale dali znovu dohromady a na konci loňského roku koupili společně nový dům v londýnském Highgate. Komu teď dům připadne, není zatím jasné.

Podle jejich přátel se Law s Millerovou chtěli vzít letos v létě na anglickém venkově. Svatba se ovšem znovu konat nebude.

"Rozhodli se definitivně vztah ukončit. Bylo to společné a pokojné rozhodnutí. Jsou stále přátelé," řekl zdroj blízký páru časopisu People.

Vztah jako na houpačce trvá s pauzami už víc než sedm let.

Osmadvacetiletá Millerová a sedmatřicetiletý Law se potkali na natáčení filmu Zlatíčko poté, co se herec rozvedl s herečkou Sadie Frostovou, s níž má tři děti. V roce 2004 Law požádal Millerovou o ruku poprvé. Než ke svatbě došlo, vyšla najevo jeho nevěra, v roce 2006 se poprvé rozešli.

Ve tříleté pauze chodil Law s několika ženami a jedna z nich, modelka Samantha Burková, mu porodila dítě. Dcera Sophia se narodila v září 2009 a už v prosinci se Law dal znovu dohromady se Siennou Millerovou.

Vydrželo jim to ale pouhý rok. Teď oba pracují na své filmové kariéře. Millerová se objeví v romantické komedii Nový rok a Law točí dalšího Sherlocka Holmese.