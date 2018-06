Jude Law a Sienna jsou opět spolu

Poté, co už si o jeho avantýře se šestadvacetiletou Daisy Wrightovou štěbetali vrabci na střeše, si Jude pospíšil projevit "upřímnou lítost" a snoubence se veřejně omluvil.

Law a Millerová, kteří se prý scházeli v soukromí ve snaze zachránit svůj vztah, byli spatřeni, jak spolu svorně špacírují po londýnském parku Hampstead Heath.

"Sienna Judovi úplně neodpustila, ale dělá všechno pro to, aby se to mezi nimi zase srovnalo," řekl podle listu The Sun nejmenovaný zdroj. "Moc ho miluje a jeho zrada ji hluboce ranila. On se teď může strhat, aby ji přesvědčil, že šlo jen o stupidní chybu a že se to nebude opakovat."

Law filmoval právě v New Orleans, když se na něj aféra s Wrightovou provalila. Chůva byla najata, aby se starala o jedno ze tří Judových dětí, které má s bývalou manželkou Sadie Frostovou, zatímco herec natáčel remake filmu Všichni královi muži z roku 1949.

Law, který byl dvakrát nominován na Oscara, se s Millerovou seznámil v roce 2003 při natáčení filmu Alfie. Krátce předtím se herec a Frostová po šesti letech manželství rozvedli. Důvodem rozchodu prý bylo Lawovo "nerozumné chování".