Jste žena, nebo muž?

V každé ženě je kousek muže, v muži zase něco ženského. Jak nápadně se to projevuje, si možná neuvědomujete ani u sebe. Když odpovíte na následujících deset otázek ano - ne můžete zjistit, jak je to právě s vámi.1. Dokážete strávit celé odpoledne se svým protějškem na nákupech a neztratit při tom dobrou náladu?2. Když se váš partner či partnerka zeptá, zda mu nebo jí sluší nový svetr, odpovíte několika rozvitými větami, v nichž pečlivě zdůvodníte svůj názor?3. Máte problémy s parkováním - vždy jako by vám deset centimetrů chybělo?4. Přemýšlíte nahlas?5. Dokážete zároveň mluvit i naslouchat, aniž by vás to rozčilovalo?6. Myslíte, že máte dobré prostorové vnímání? Naskládáte nádobí do myčky účelněji než váš protějšek?7. Raději s ostatními soutěžíte, než abyste spolupracovali?8. Snažíte se pozdrav z dovolené psát co nejstručněji?9. Řídí se vám v noci stejně dobře jako ve dne?10. Dokážete přesně definovat problém a pak ho na nějakou dobu nevyřešený v klidu odložíte stranou?Otázky 1-5: za každé ANO si přičtěte 10 bodů, za NE odečtěte 10 bodů. Otázky 6-10: za každé ANO si odečtěte 10 bodů, za NE přičtěte 10 bodů.Výsledek: Jestli se vám nechtělo počítat, jste naprosto žena. Pokud jste docílili výsledku 0, jste velmi výjimečný člověk: zcela typický představitel svého pohlaví. Dobrý psycholog by dokázal předem odhadnout vaše jednání. Plusový výsledek znamená, že ve vás převládají některé ženské prvky myšlení a reakcí. Který muž se ocitne nad nulou, má šanci být ženami opravdu milován, protože je chápe. Záporné body ukazují na převažující myšlení mužského typu. Pokud vyjde ženě, určitě není tajemstvím, že miluje rychlá auta, má v rodině hlavní slovo nebo alespoň pečlivě buduje svou kariéru. Muži se v její přítomnosti cítí dobře, protože je nezatěžuje typicky ženskými problémy.