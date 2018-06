Jste dobrý partner pro lásku i pro život?

Svému životnímu partnerovi vidíte až do žaludku, ale tušíte vůbec, jak se jemu žije s vámi?1. Zpíváte si ráno v koupelně?a) Nikdy nebo jen velmi zřídka.b) Každé ráno.2. Co pro vás znamená změna zaměstnání?a) Naprostý stres a tragédii.b) Novou napínavou příležitost.3. Potřebujete zatlouci hřebík a nemůžete najít kladívko.a) Hledáte tak dlouho, dokud je nenajdete.b) Vezmete si z kuchyně paličku na maso nebo vymyslíte jinou první pomoc.4. Jedete na dovolenou na stejné místo jako loni.a) Když vím, co mě čeká, dokážu si teprve odpočinout.b) Alespoň se tam snažím objevovat nová místa v okolí a lépe poznat lidi, kteří zde žijí.b) obdivujete a držíte mu palce, že našel odvahu.b) chcete nejen okouzlit, ale také mu či jí dát prostor, aby se projevili oni.b) to, co vás láká neobvyklým, exotickým či vtipným názvem.Za každou odpověď a) si připočítejte jeden bod, za b) nic.Od 5 bodů výš jste nejspíš muž. A co víc, pedant, možná i prototyp starého mládence, se kterým je život možný jen pro osoby, které od něj už nic nového nečekají. Má to jen jedno úskalí - že na život zůstanete sami. Máte 2 body a méně? Hrozí vám podobné nebezpečí z opačného důvodu - jste poděs, na kterém se věk nijak nepodepsal, který zítra vyrazí na cestu kolem světa a třeba sám. Pro partnera představujete velké riziko naprosté nevypočitatelnosti a nejistotu.