Jste brýlový typ, dozvěděla se před odletem na Miss International Smatanová

"Musela jsem se smát, ale je to pravda. Překvapilo mě, že mi brýle opravdu moc sluší a tento elegantní doplněk už mi nebude doma chybět," říká čtyřiadvacetiletá Lucie.

Do boje o světovou korunku krásy na Miss International v Šanghaji vyrazí již 20. října. Kromě toho, že sbírá poslední rady o líčení a oblékání, chodí pravidelně dvakrát týdně do fitka, aby zdokonalila postavu. Do Šanghaje si poveze modely Veroniky Benešové, která ji vybavila kromě šatů v národních barvách i několika večerními róbami a na míru jí ušila také plavky.

"Umět se správně nalíčit a obléknout je pro každou ženu hodně důležité. Budeme tam určitě sledovány přísnými zraky porotců a já chci samozřejmě vypadat hezky a přirozeně. Proto jsem taky rychle běžela na kurs ke Kájovi," vysvětluje Lucie návštěvu jednoho pražského obchodního centra.

Stylista a vizážista tu bude pravidelně každý víkend pomáhat spolu se svým týmem ženám, které si neví rady se svým zevnějškem a doporučí jim současné trendové oblečení a líčení.

"Jsem rád, že je o tento nápad velký zájem. Je totiž mnoho žen, které by rády nosily to, co se jim líbí na jiných, ale bohužel oblečení neumí sladit přímo na sebe. Od toho tu jsme my, abychom jim poradili. Nehledě na to, že i líčení dělá ženu krásnou a jak se říká, šaty dělají člověka," míní Pavlíček.

Do improvizované poradny Káji Pavlíčka, který účinkoval v pořadu Nahá jsi krásná a nepřehlédnutelnou roli má momentálně v seriálu Dokonalý svět, dorazila také Zuzana Rosáková, Tereza Zimová, Yvetta Hlaváčová či Štěpánka Duchková.