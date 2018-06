Jsou v Paříži skutečně ostatky Napoleona?

Mám dojem, že úřady uvedla moje žádost do rozpaků, řekl historik, který argumentuje tím, že kolem Napoleonova úmrtí v roce 1821 na ostrově sv. Heleny a převezení jeho ostatků z Anglie do Francie o 19 let později panuje řada nejasností.

Poukazuje na to, že v rakvi, která byla v roce 1840 v Paříži otevřena, chyběly stříbrné ostruhy, které měl Napoleon na botách, když byl pohřben. Také jeho tělo se zdálo být i po 19 letech velmi dobře zachováno, což bylo v rozporu s očekáváním.

Nejlepší cestou, jak ukončit spekulace, by byl test na DNA, který ale úřady odmítají. Zřejmě tedy něco skrývají, soudí Roy-Henry.

A jaký by Britové mohli mít motiv, aby uloupili Napoleonovo tělo a vyměnili je za jiné? Francouzský historik poukazuje na nejnovější tvrzení, podle kterého Napoleon nezemřel na rakovinu žaludku, ale byl otráven, aby se z exilu nemohl vrátit k moci. Je tedy možné, že se Britové pokusili utajit tento zločin, domnívá se Roy-Henry a dodává, že nelze vyloučit ani to, že si anglický král Jiří IV. chtěl ponechat Napoleonovo mrtvé tělo jako trofej.