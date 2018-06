Jsou to hezké soukromé záležitosti, říká Vondráčková o vztahu s Plekancem

"Jsou to hezké soukromé záležitosti, takže si je nechám pro sebe. Ale to, co říká Tomáš - s tím nemůžu nesouhlasit," řekla zpěvačka severočeskému Hitrádiu FM a potvrdila tak to, co již do médií prohlásil Plekanec, a sice, že je jejich vztah skutečností.

Tomáš Plekanec působí v Montrealu

Večírkům se Lucie Vondráčková sice vyhýbá, ale jakmile jde o akci jejího fanclubu, neváhá si udělat čas. Autogramiáda, která proběhla v kině Atlas, byla určena především skalním příznivcům, o nichž se mluví jako o dobře fungující organizaci - pro svou hvězdu prý dokáží udělat maximum.

Čtvrteční akce byla sice komornější, ale pro Vondráčkovou zásadní - do světa totiž vypustila vánoční desku Dárek, na níž pracovala řadu let. "Deset let jsem o ní snila, protože zbožňuju Vánoce a mám ráda vánoční písničky, a teprve teď po deseti letech přemýšlení nad tím, jak by se to dalo všechno skloubit, tak mohly vzniknout písničky, které jsou hodně nostalgicky smutné," vysvětluje zpěvačka.

Na desce najde posluchač i řadu duetů, ale spíše se zpívajícími herci, kteří jsou pro Lucii především zárukou kvalitní spolupráce. "Zpívá se mnou Filip Blažek, Martin Písařík a další. Rozhodně nedělám to, abych se podívala, kdo je ve Slavíku v první desítce a oslovila ho kvůli lepší propagaci. V případě kluků znám jejich schopnosti a hlavně mi vyhovují jako lidi, a to je důležité," doplnila.

Pro Lucii Vondráčkovou je nyní očekávanou akcí sobotní vyhlášení výsledků ankety Český Slavík. Nominaci sice má, ale konečné výsledky si nedovoluje vyslovovat. "Neodvažuji se nad tím přemýšlet. Těším se na ten den, kdy se to koná. V Opeře je atmosféra, která je neopakovatelná. Vážím si nominace," uzavírá Lucie Vondráčková.