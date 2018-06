Jsou pravé nebo silikonové?

9:13 , aktualizováno 9:13

Sexuální idol Pamela Andersonová se nedávno objevila na jednom večírku v New Yorku ve velmi úsporné toaletě. Její nemalé poprsí drželo jako ulité ze sádry... Že by se Pamela opět vrátila k chirurgické jistotě? Jestli je to její původní velikost a bez implantátů, pak na operaci snad ani nemusela. Silikonová prsa byla, jsou a budou, ale kdo jim poskytl největší "reklamu" byla Pamela Andersonová ze známého amerického seriálu Pobřežní hlídka.