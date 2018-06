Jsou lepší silikony nebo psí uši?

"Kdyby to vyžadovala moje profese, tak proč ne, ale kvůli sobě ani kvůli manželovi bych si chirugicky tělo upravovat nenechala," myslí si pětadvacetiletá Hanka z Brna.

Její o pět let starší partner však říká jednoznačné: NE! "Nedovedu si představit, že by mne to vzrušovalo stejně jako původní přírodní varianta. Umělé části těla mi prostě nepřipadnou sexy. Ale je to jen věc psychiky kdybych to nevěděl, což není u vlastní ženy moc pravděpodobné, tak mi třeba připadnou hezčí hezká umělá prsa, než ty přírodní pokleslá. Ale při dotyku by se to stejně asi poznalo a umělé kouzlo by zmizelo."

Podobný názor jako Hanka z Brna má také herečka a zpěvačka Kateřina Brožová. Porodila dceru Kateřinu, ale má štěstí. "Postava se mi nijak výrazně nezměnila," říká. "Po druhém dítěti to prý ale bývá horší," obává se a dodává: "Součástí mé profese je vypadat dobře, a tak pokud bych to potřebovala, pomohlo by mi to a cítila bych se líp, tak bych se zřejmě k nějakým úpravám odhodlala."

Herečka a moderátorka Jitka Asterová má dvě děti, ale mateřství jejímu tělu neublížilo. "Kdybych ale platiku potřebovala, nebránila bych se tomu," říká a přidává radu: "Hezčí prsa jdou do jisté míry vymodelovat cvičením a dobrými podprsenkami."

Kate povislá prsa nevadí

Osobitý přístup ke svému tělu má matka dvou dětí, herečka Kate Winsletová.

Kate Winsletová má syna Joea s druhým manželem režisérem Samem Mendesem. Čtyřletou dceru Miu má herečka s režisérem Jimem Threapletonem, s nímž se rozvedla v roce 2001.

Kulaťoučké a pevné vnady zdobící hruď jako hora Říp českou krajinu svým kolegyním vůbec nezávidí. Naopak je na své povislé poprsí hrdá: "Moje prsa visí dolů jako psí uši," tvrdí s humorem. "Nevadí mi to, je to znamení toho, že jste dala život. Když máte děti, které nesmírně milujete a jste na ně hrdí, nestaráte se moc o to, jak vypadáte na veřejnosti, protože vaše tělo prochází neuvěřitelnými proměnami, nevratnými změnami. A já už si z toho nic nedělám."

Hlavní hrdinka Cameronova Titaniku, která stále ještě kojí svého devítiměsíčního synka Joa, nelituje a nehodlá na svém životě kvůli showbyznysu nic měnit. Velkých změn se údajně nedočká ani její šatník. Lidé si prý budou muset prostě zvyknout na to, že dekolt jejích šatů nezdobí dva pevné balónky.

Pevná ano, umělá ne

Český fotograf Jan Saudek by Winsletovou za její přístup ocenil. "Mně jako muži se pořád bude líbit pořádný zadek a ňadra, která k té ženě půjdou - i kdyby třeba se třeba někomu jinému zdála povislá," hlásá do světa už řadu let v souladu se svými fotografiemi.

Mladší Češi by "pevnější" manželčiny vnady většinou vítali, ale stejně jako Hančin manžel, by raději nechtěli znát pravdu. Z implantátů mají obavy. "Co je to výrazně pokleslá prsa?" Ptá se třiatřicetiletý Jan z Liberce. "Asi bych si žádné silikony nepřál. Nelíbí se mi, když to je umělý. Stejně bych si furt říkal, že to není její..." Zkušený dvaačtyřicetiletý Pražák Martin, otec dvou dětí, je pragmatik: "V podstatě bych to bral, ale protože vím, že bych to platil já, tak ne."