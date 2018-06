Jsou Češky nejkrásnější?

Která z deseti evropských krásek se vám nejvíc líbí?

Pro někoho je nejhezčí Karolina Kurková, pro jiného Audrey Tatouová nebo některá z miss. Jedno je jisté: symbolem krásy se vždycky stávají ženy známé na veřejnosti. Modelky, herečky, zpěvačky... Některé září jen rok, některé se stanou legendou. Seznamte se s těmi, které jsou právě teď na vrcholu.

Jmenuje se Letizia Ortizová a je patrně nejpůvabnější novinářkou v Evropě. Alespoň to tak vypadá, její fotky totiž zaplavily západoevropské časopisy. Proč právě ona? Tahle televizní moderátorka chodí se španělským princem Felipem. Na konec května se chystá svatba, takže z ní jednou bude španělská královna.

Kdyby psala do sportovní rubriky v okresním týdeníku, mluvilo by se o ní nejvýš v okolních vesnicích. Ale když se do reportérky známé z hlavních televizních zpráv zamiloval princ, je považována za největší krasavici ze všech. Tak to chodí.

„Ale ona je opravdu krásná. Trochu slovanský typ - takové jsou vždycky považované za nejkrásnější,“ říká Milada Karasová, majitelka agentury Czech models. Hodnocení od této dámy něco znamená. Její agentura poslala do světa nejlepší české modelky - Evu Herzigovou, Terezu Maxovou a další.

Opravdu stále platí, že takzvané slovanské typy - tedy Češky, Slovenky, Polky - jsou považovány za idol krásy? Nebyla to jen přechodná móda poté, co padly hranice a děvčata z Východu vyrazila do světa?

„Češky jsou skutečně pořád považovány za krásky. Ať mluvím s lidmi z francouzských, německých či italských modelingových agentur, všichni se v tom shodují,“ tvrdí Milada Karasová. „Říkají, že mají sex-appeal, ženskost, umějí se prosadit, ale zároveň v nich není taková drzost, jakou třeba mívají Američanky. Když Češky vejdou do místnosti, nemají pocit, že by si z nich všichni museli sednout na zadek.“

„Ano, také slyším, že Češky jsou opravdu krásnější než jiné Evropanky,“ říká módní návrhářka Klára Nademlýnská, která často pracuje v Paříži a hodně cestuje. „Mají lepší postavy, třeba proti Němkám. Jsou na tom také líp než Francouzky. Ty jsou sice štíhlé, drobné, půvabné, umějí se oblékat, ale postavy nejsou takové jako u Češek,“ vysvětluje a nemluví přitom jen o modelkách, ale také o ženách, které potkává běžně na ulici.

Jsou Češky nejhezčí?

Je vůbec takové rozlišování žen podle toho, ze které země pocházejí, objektivní? Samozřejmě, že ne. Ale co na tom, stejně se odedávna říká: Francouzky jsou elegantní. Angličanky příliš upjaté a chladné. Němky nepříliš hezké. Italky sice chodí oblečené podle poslední módy, ale působí hrubě a mají krátké nohy. Polky jsou hezké a pečlivě upravené. A Češky? Krásné.

„Když jsem strávil půl roku ve Švédsku a Norsku, připadaly mi tamní ženy nádherné. Měly dokonalou pleť, nádherné zuby,“ říká Jan Měšťák, pravidelný člen poroty při soutěžích Miss a nejznámější český plastický chirurg. „Ale když jsem přijel z letiště a nastoupil v Praze do metra, okamžitě jsem si uvědomil, že Češky jsou jiné, krásnější.“

Pohybuje se mezi dokonalými ženami řadu let, procestoval svět. Přesto, nepřeháníte, pane doktore? „Ne. Mezi Francouzkami, Němkami nebo Angličankami sem tam narazíte na půvabnou ženu, ale obecně platí, že mezi Češkami, Slovenkami, Polkami a Ruskami jich je víc. Mají jiné charizma, něco z nich vyzařuje.“

Paradoxem je, že soutěže Miss tahle tvrzení stavějí na hlavu. Češky totiž v těch mezinárodních uspějí málokdy. Jedinou, která se může pochlubit titulem Nejkrásnější žena Evropy, zůstává Monika Žídková. Dostala ho v roce 1995.

Soutěž o evropskou královnu krásy se pořádá od roku 1948. Dříve znamenalo, že kdo v ní uspěl, měl před sebou kariéru. Příkladem jsou někdejší finalistky Sophie Lorenová a Gina Lolobrigida. Staly se z nich úspěšné herečky, symboly krásy, podle mnohých dosud nepřekonané. Dnes? Která miss zůstala slavnou déle než týden po soutěži?

Monice Žídkové se život moc nezměnil. V zahraničním modelingu příliš neuspěla, stala se hvězdičkou pouze u nás. Žije s manželem a dcerkou v hezkém domě v Kravařích u Opavy. Její jméno je stále ještě značkou natolik, že si slušně vydělá občasným moderováním firemního večírku nebo nafocením reklamy. „Obecně platí, že finalistky soutěží o královnu krásy získávají zakázky hůř než modelky. Někteří lidé si myslí, že miss je mnohem dražší, a raději chtějí méně okoukané tváře,“ říká.

Mnohem více tvrzení o české kráse posilují děvčata, která o titul Miss nestála a rovnou vyjela do ciziny. Karolina Kurková, Hana Soukupová, Veronika Vařeková - ty jsou dnes žádanými modelkami a vydělávají miliony, jaké nikdy žádná držitelka titulu Miss neviděla. A na vrcholu se v zahraničí drží i jejich slavné, o deset let starší předchůdkyně, díky kterým se začalo ve světě modelingu říkat, že Češky jsou výjimečně krásné: Eva Herzigová, Tereza Maxová, Daniela Peštová...

Ještě před pár lety se o Češkách říkalo, že jsou sice krásné, ale je na nich vidět, že pocházejí z Východu. Neupravené nehty, roztřepené konečky vlasů, minisukně, květované halenky. I to se mění.

„Pražanky se už oblékají srovnatelně se západní Evropou. Už se nedá poznat, že je někdo cizinka,“ říká módní návrhářka Klára Nademlýnská. „Někdy až příliš dají na módní a značkové oblečení, což je zbytečně svazuje. Nejsou tak odvážné jako Francouzky, ty si klidně oblečou jednu věc drahou, značkovou, a k tomu třeba něco ze second handu.“

„Mladé Češky už nejsou taková jelita, jako jsme bývaly my,“ míní Milada Karasová. „Jsou zvyklé cestovat, když přijdou do luxusního hotelu, umějí se chovat.“

Krása ve sportu

Aby se krásná dívka stala všeobecně uznávanou krasavicí, nemusí být herečkou nebo zpěvačkou, ale třeba sportovkyní.

I ve sportu krása pomáhá. Samozřejmě ne k lepším výsledkům, ale ke slávě. Půvabných tenistek si sponzoři, tvůrci reklam a televizní kamery všímají víc než jejich kolegyní, byť třeba hrajou mnohem hůř. Právě v tenise to platí snad ze všech sportů nejvíce. Však se v něm také točí hodně peněz.

Příklad? Přece ruská tenistka Anna Kurnikovová. I když to s jejími výsledky není valné, zná ji celý svět. Má totiž postavu modelky a dlouhé zlaté vlasy. A tak vymetá večírky, předvádí na přehlídkách módu i šperky, chodí s bohatými mladíky. Kdyby nebyla hezká, věděl by o ní málokdo. Ale i sportovní fanoušci své idoly rychle střídají. Kurnikovová už je okoukaná. Tenisovou královnou krásy je teď jiná Ruska, jistá Maria Šarapovová. Sportovní novináři z ní vytvořili symbol krásy.

„Jak jste připravená zaplnit mezeru po Anně Kurnikovové?“ ptali se jí nedávno na tiskové konferenci. „Nechci zaplňovat žádnou mezeru!“ Je jí sedmnáct a před rokem a půl byla ve druhé stovce světového žebříčku. Teď je čtyřiatřicátá, takže se její fanoušci radují - nová tenisová královna je nejen krásná, ona dokonce umí hrát tenis!

Ale pozor, Mariu tyhle řeči štvou. „Nechápu, proč se mluví o tom, jak vypadám. Jsem tady kvůli tenisu,“ říká snad v každém rozhovoru. Může být klidná, za pár let se o ní už tolik mluvit nebude. Novináři si novou tenisovou královnu nacházejí každý rok.

Aby se z ženy stal symbol krásy na desítky let, to se podaří zpravidla herečkám.

Právě mezi Evropankami je mnoho žen, které se v minulém století staly takovými symboly půvabu, ženskosti a elegance, že je zatím žádná nepřekonala.

Počítejme.

Greta Garbo - švédská herečka, typ ledová královna, vždy upravená a elegantní.

Lída Baarová - Češka, kterou milovaly statisíce fanoušků i jeden z nejmocnějších mužů německé nacistické říše, Goebbels. A to tak, že se chtěl rozvést a skandál musel řešit sám Hitler.

Pak, v časech mnohem příznivějších, nastoupila italská herečka Sophia Lorenová. „Dodnes nejkrásnější žena na světě všech dob!“ tvrdí zakladatel a majitel časopisu Playboy Hugh Hefner. A ten už viděl krasavic!

„Když jsem dělala kamerové zkoušky, pokaždé zazněl stejný verdikt - není možné, aby ta dívka vypadala dobře, protože její nos je příliš dlouhý a boky moc široké,“ vzpomíná však Lorenová v rozhovorech.

Pomyslné prvenství v žebříčku Evropanek, které se proslavily krásou, si pro mnohé navždy udrží Francouzka Brigitte Bardotová. Pro jiné je však krásnější její krajanka herečka Catherine Deneuveová; svého času si ji Francie zvolila za oficiální symbol země. A co Italka Ornella Muttiová? O té italské noviny dodnes tvrdí, že je nejkrásnější babičkou Evropy.

Krásné Evropanky, obézní Američanky

Na internetu koluje tento vtip: Pod nápisem „Největší rozdíl mezi Evropou a Amerikou“ jsou dvě fotografie žen. Obě sedí, snímek je zabírá zezadu, mají bederní kalhoty a vykukují jim z nich kalhotky. Jedna je štíhlá. Vedle ní jsou košíky s lahvemi vína a ovoce. Druhá je silně obézní. Zátiší potravin v rohu obrázku je reklamou na McDonald's: hamburger, hranolky, cola...

Nic výjimečného. Američanky bývají častým terčem vtipů kvůli nadváze. Nejsou to jen škodolibé žertíky. Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí nedávno zveřejnilo, že kvůli nemocem způsobeným obezitou umírá denně okolo tisícovky Američanů. Potíže s nadváhou jich má šedesát procent.

„Skutečně obézních Američanek, které se objevují na těch morbidních obrázcích, je tak pět procent. Neznamená to, že všechny Američanky jsou tak obézní. Ale všeobecně platí, že nadváhou ve Spojených státech trpí mnohem více žen než u nás,“ říká Iva Málková, zakladatelka hnutí Stop obezitě, jedné z nejznámějších organizací, které pomáhají lidem zhubnout.

Takže ano, v průměru jsou Američanky tlustší než třeba Francouzsky či Dánky.

To však platí pouze o obyvatelkách Spojených států. Jihoameričanky naopak sklízejí úspěchy na soutěžích krásy. Venezuela, Argentina, Brazílie - tyto státy často zní při vyhlašování vítězek soutěží o Miss. „Mezi státy Jižní Ameriky jsou rozdíly,“ říká plastický chirurg Jan Měšťák. „Například v Brazílii jsou překrásné mulatky. Mají krásné postavy, protože jedí zdravě, hodně zeleniny, mnohdy i proto, že nemají moc peněz a tato strava je pro ně dostupná.“

A také si hodně zakládají na tom, jak vypadají. Takže se nebojí různých plastických operací. Ty jim pomohou k úspěchu v televizi, v modelingu nebo nějaké soutěži Miss, což je pro ně mnohdy jediná cesta z nepříliš utěšeného života chudých vrstev.

V Americe, té jižní i severní, platí, že chirurgické vylepšení není nutno tajit. Naopak. Tam neznamená, že řešíte mindrák. Je známkou toho, že máte peníze a touhu něco v životě dokázat. „Američanky jsou svobodomyslnější než Evropanky,“ říká Jan Měšťák. „U nás se to víc drží pod pokličkou. Ale je to i tím, že Amerika je velká země, tudíž je tam takových zákroků víc.“

Severoameričanky se jen málokdy umístí na předních příčkách soutěží o nejkrásnější dívky světa, skutečně žádaných topmodelek mezi nimi také moc nenajdeme. Titul Miss v posledních několika letech získávají zásadně dívky z Indie nebo Venezuely a dalších jihoamerických států.

A současné modelky, které vydělávají nejvíce peněz a obsazují titulní strany časopisů? Američanky mezi nimi nenajdeme. Vede Karolina Kurková - Češka. Druhá je Němka Heidi Klumová. Třetí místo obsadila Natalie Vodjanovová - Ruska, kterou vyhledávač modelingové agentury našel, když v Novgorodu prodávala na ulici květiny.

10 nejkrásnějších žen Evropy

Letizia Ortizová

Věk: 32

Země: Španělsko

Kdo je: budoucí královna

Reportérka a moderátorka španělské televize TVE se u přátel seznámila s korunním princem Felipem, 22. května bude velká svatba. Problémem je, že je rozvedená a občas se nechová dost důstojně. Chodí tedy do kurzů, kde ji to učí. Španělé ji milují, protože je krásná a není z královského rodu.

Izabella Scorupcová

Věk: 34

Země: Polsko

Kdo je: herečka

Její tvář zdobí reklamy na kosmetiku Oriflame. Ale co je hlavní, zvítězila v konkurzu na roli partnerky Jamese Bonda ve filmu Zlaté oko. A to je něco. Odedávna platí, že dívku legendárního agenta hrají nejvyhlášenější krásky. Od té doby dostává další role, například ve filmech Ohněm a mečem nebo Vertical limit.

Maria Šarapovová

Věk: 17

Země: Rusko

Kdo je: tenistka

Pochází ze Sibiře, je mladá a za poslední rok a půl se vyšvihla z šesté stovky světového žebříčku na 34. místo. Novináři a fanoušci ji srovnávají s krajankou Annou Kurnikovovou, která se však více než tenisem proslavila pózováním na reklamách. Mariu to štve a tvrdí, že se chce věnovat výhradně sportu.

Nigella Lawsonová

Věk: 40

Země: Velká Británie

Kdo je: kuchařka a moderátorka

Miláček Británie. V televizi uvádí pořad Vaření s Nigellou, který láme rekordy ve sledovanosti a kopírují ho jiné televize. Pochází z vážené rodiny, otec byl ministrem financí, matka bohatá dědička. Angličané o ní tvrdí, že je nejpůvabnější Britkou. Je tak hezká, že nikdo nevěří, že je jí čtyřicet.

Zsuzsanna Lakyová

Věk: 19

Země: Maďarsko

Kdo je: Miss Evropy

Pro tento rok se pyšní titulem Nejkrásnější dívka Evropy, vyhrála soutěž Miss Europe. V porotě byli například zpěváci Eros Ramazzoti či Ricky Martin. Získala tak milion eur, šperky, oblečení, zájezdy. Česko mělo v soutěži loňskou vicemiss Markétu Divišovou, ale nedostala se ani mezi dvanáct finalistek.

Karolina Kurková

Věk: 20

Země: Česko

Kdo je: modelka

Pochází z Děčína a je nejlépe placenou modelkou na světě. Za loňský rok si vydělala v přepočtu přes 170 milionů korun. K modelingu se dostala jednoduše: rodiče s ní přišli do agentury, když jí bylo patnáct. Agenti okamžitě řekli: Je výjimečná. Poslali ji do světa a Karolina se stala symbolem krásy.

Audrey Taotouová

Věk: 26

Země: Francie

Kdo je: herečka

Francouzská herečka, která získala slávu hlavní rolí ve filmu Amélie z Montmartru. Kvůli její nenápadné a křehké kráse ji diváci i kritici srovnávají s Audrey Hepburnovou. Od této role je jednou z nejžádanějších hereček - zahrála si ve filmech Erasmus a spol., Má mě rád, nemá mě rád a Špína Londýna.

Heidi Klumová

Věk: 30

Země: Německo

Kdo je: modelka

Druhá nejlépe placená na světě po Karolině Kurkové. Objevila se na titulních stranách všech módních časopisů, předvádí oblečení pro nejprestižnější značky. Pochází z Německa, kde dokončila střední školu. Je druhou Němkou, která prorazila ve světovém modelingu, v devadesátých letech zářila Claudia Schifferová.

Alessandra Mussoliniová

Věk: 39

Země: Itálie

Kdo je: politička

Když jsme hledali krásku mezi evropskými političkami, zvítězila vnučka někdejšího italského diktátora. Pustila se do politiky, přestože jí vyčítají dědovu minulost. Má dlouhé blond vlasy, postavu filmové hvězdy, a když mluví na veřejnosti, dokáže si podmanit lidi charizmatickým projevem. Zkrátka výřečná Italka.

Monica Belluciová

Věk: 33

Země: Itálie

Kdo je: herečka

Chtěla být právničkou, pak si začala přivydělávat modelingem. Přišla nabídka na roli ve filmu Dracula a další se jen hrnuly. Hrála například ve snímku Malena nominovaném na Oscara, v jednom dílu Matrixu, přestavuje Maří Magdalenu v kontroverzním filmu Umučení Krista od režiséra Mela Gibsona. V Itálii je považována za současnou nejkrásnější herečku.