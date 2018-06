Jsme unavení, ale šťastní, říká Tereza Maxová o třetím přírůstku

"Narození dítěte beru jako obrovský dar a odměnu, malý je hrozně hodné miminko a pro celou rodinu je to štěstí, i když jsme večer unavení," řekla iDNES.cz Tereza Maxová, jež prý už nastolila takový "rozvrh", který zahrnuje nejen péči o děti, ale i o sebe samu.

Tereza Maxová a její syn Aiden

"Mína se vrací v poledne, po ní Tobík, mezitím nakojím, vyšetřím si i čas pro sebe a večer děláme úkoly. Samozřejmě se teď všechno točí kolem miminka, ale naštěstí na to nejsem sama. Pomáhá tatínek, babičky i sestřenice, tak je to fajn," dodala topmodelka, která na konci šestinedělí nepřestává hýřit úsměvy a dobrou náladou, nemluvě o jejích křivkách, které ani po třetím po rodu neztrácí na půvabu.

Tereza Maxová tento týden uspořádala další charitativní přehlídky projektu Fashion for Kids, které živě z Obecního domu v Praze přenášel iDNES.cz. Letošní ročník osvěžila Pavlína Pořízková, nekorunovaná první dáma topmodelingu. Ulovit ji v Americe pro přehlídku v Česku prý nebylo až zas těžké. Přátelské vztahy učinily své.

VIDEO: Hledám lásku, abych nebyla špatná, říká šťastně vdaná emigrantka Pořízková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"S Pavlínou jsme kamarádky, máme za sebou hezké zážitky. Ona si to snad ani nepamatuje, ale poprvé jsme se viděly někdy před deseti lety, kdy se ozvala mé agentuře v Paříži. Málem jsem tehdy šla do mdlob. Když jsem za ní šla do cukrárny, v rohu na mě čekala obyčejná krásná žena v péřové bundě s rodinou, zatímco já se vymódila jako nějaká módní girl. Bylo mi tehdy strašně trapně," dodala Maxová, které Pořízková nabídla pomocnou ruku sama. A jen co to čas dovolil, přiletěla až z Ameriky, kde žije s manželem a svými dětmi.

Letošní ročník Fashion for Kids měl podtitul Evolution. Světovou premiéru na něm měla i kolekce italského návrhářského domu Missoni pro jaro příštího roku. Nejnovější modely pro nadcházející podzim a zimu pak představila návrhářka Klára Nademlýnská a módní program novými modely vytvořenými ve spolupráci s firmou pietro filipi obohatila herečka Aňa Geislerová (více o přehlídce čtěte zde).