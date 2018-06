Jsme tlustí. A překáží to někomu?

Teď jsem asi osmdesát kilo zhubl. Postrašili mě totiž doktoři," říká. Stejně jako většina lidí s nadváhou tvrdí: Tloušťka má svá pro i proti."



Od pohledu je to kliďas. Doklad tvrzení, že tlustí lidé mají nervy obalené v tuku. Je to pravda? Jaroslav Kudláček přitakává: Čím více vážím, tím jsem klidnější. Člověk jen tak celý den posedává, říká si: je osm hodin, bude devět... A den ubíhá. Občas jsem tak v práci usnul. Stávalo se mi, že jsem usínal, když jsem jel přes Prahu autem a stál na červenou. Okolní řidiči troubili a smáli se, když mě viděli," vypráví.



Nadváhu měl už od dětství. Člověk si zvykne. Když jste opravdu extrémně obézní, lidé se na vás na ulici dívají. Máte pocit, že jste zvláštní. Svým způsobem to je, jako by vás obdivovali. Je to samozřejmě věc náhledu. V některých zemích je tloušťka posuzována jako krása. Například Buddha je tlustý, v Africe jsou silné ženy vrcholem ženskosti. Jenže k tomu pozitivnímu se samozřejmě váže negativní - jste unavený, špatně se vám chodí," vysvětluje Jaroslav Kudláček.



Kila přinesla krásné role

Platí, že se známou a úspěšnou herečkou může stát výhradně štíhlá, dlouhonohá, éterická bytost? Ale kdeže.



Moje kila mi přinesla spoustu krásných rolí," říká herečka Národního divadla Jitka Smutná. Jednou z nich byl film Sedm hladových - příběh party tlouštíků, kteří se neúspěšně snaží zhubnout na ozdravném pobytu kdesi v horském sanatoriu. Jitka Smutná hrála jednu z hlavních postav.



Tehdy jsem ještě měla angažmá v Ostravě. Do divadla tam volali z Barrandova a ptali se, kolik vážím. Když jsem se přiznala, pozvali mě na kamerové zkoušky. Byl to šok. V místnosti byli samí chlapi nad sto dvacet kilo. Ale pak to byla velká legrace," vzpomíná na natáčení.



Míní, že lidé s nadváhou to mají v životě těžší. Svět je nemilosrdný. Média nás pořád masírují tím, jak má kdo vypadat, jaké jsou ideální míry. Lidé se tím trápí. Kromě toho tloušťka v mnoha ohledech přináší zdravotní rizika. Jde o to, jak se s tím kdo smíří," soudí herečka.



Zhubnout? Za žádnou cenu!

Jsou však tací, kteří si svou tloušťku doslova hýčkají. Vladimír Sochora díky svým dvěma stům třiceti kilogramům cestuje, vystupuje v televizních pořadech a vydělává nemalé peníze. Kdyby nebyl tak obézní, zřejmě by žil nudný" život obyčejného mladíka z Havířova.



Sedmadvacetiletý muž známý pod uměleckým jménem Turbo se honosí titulem Nejtěžší striptér. Tvrdí o sobě: V České republice i v Evropě jednoznačně nemám konkurenci."



Vystupuje na diskotékách v Česku, Polsku, Švýcarsku, Rakousku. Účinkoval nejen v tuzemských televizních pořadech, ale také natáčel v Hamburku pro stanici SAT 1. Vystupovaly tam se mnou dvě Američanky. Jedna vážila tři sta kilo, druhá tři sta dvacet pět. Nemůžu si dovolit zhubnout. Nebyl bych už tak zajímavý, úspěšný, neměl bych tolik pracovních nabídek. Mým cílem je být mediálně slavný. To je hlavní, peníze přicházejí až potom. Nestydím se za to. Je to image, životní program," vysvětluje striptér.



Obézní byl odmalička. Mám špatný metabolizmus. Cokoliv sním, ukládá se mi do tuku. Osm let jsem dělal diskžokeje. Na diskotéce jsem se seznámil s mužem, který má uměleckou agenturu. Ten mi nabídl, abych zkusil vystupovat. Byl to experiment, který měl úspěch," říká. Striptýzem se živí tři roky. Ve dne spím, v noci žiju," směje se.



Tvrdí, že mu obezita zatím nezpůsobuje zdravotní problémy. Možná, že až skončím kariéru, začnu hubnout. Mám pevnou vůli. Když si řeknu, půjde to," tvrdí. Teď jí, na co má zrovna chuť. Nepřeháním to. Ale je fakt, že když mě to chytne, stojí to za to. Mám rád čokolády, nanuky."



Tloustne se všude

Lidi zabývající se propagací zdravé životosprávy a dietology kult tlustých těl děsí. Není pravda, že lidé s nadváhou jsou spokojenější, klidnější. Pokud ano, je to krátkodobá záležitost. Někteří se sice účastní různých soutěží, zakládají kluby lidí s nadváhou a dělají si ze své tloušťky legraci. Ale když zhubnou, zjišťují, že mohou dělat spoustu věcí, které dříve dělat nemohli. Život je pro ně najednou pestřejší, mají řadu nových možností," míní Iva Málková, zakladatelka hnutí Stop obezitě.



Podle závěrů letošního Evropského kongresu o obezitě ve Vídni je na světě dvě stě padesát milionů otylých lidí. Jedna miliarda dvě stě milionů lidí přitom spadá do kategorie těch, kteří mají nadváhu.



V některých zemích to je považováno za známku blahobytu, úspěchu, krásy. V oblasti Perského zálivu kila navíc rozhodně nejsou minus v postavení ve společenském žebříčku. Účastníci vídeňského kongresu o obezitě upozornili, že v bohatých zemích Perského zálivu spadá do kategorie obézních lidí čtyřicet až padesát procent tamních obyvatel. Správný šejk rozvalující se na své jachtě v přítomnosti krásných modelek je přece zpravidla tlustý...



Ovšem Evropa na tom není lépe. Například ve Francii trpí nadváhou každé sedmé dítě. Češi se již několik let drží v první pětici nejtlustších národů Evropy.Tloušťka se však zdaleka netýká jen zemí, které se řadí k těm vyspělým a bohatším. Podle nedávné zprávy ČTK mluví například čínští lékaři v souvislosti s obezitou doslova o epidemii. Obézní je každý dvacátý Číňan.



Pět metrů látky na sukni

Lidé, kteří nosí na svém těle nadbytečná kila, mnohdy zažívají situace, které hubení neznají. Nejčastějším problémem je nákup oblečení.



Zřejmě tady máme chybu," telefonovaly švadleny majitelce pražského salonu Grandine. Měly totiž ušít sukni téměř z pěti metrů látky. Proč ne?" říká Renáta Přenosilová, která si před šesti lety založila tento salon pro dámy poněkud větších rozměrů. Podívejte se na mě," odpovídá se smíchem na otázku, proč se rozhodla podnikat v této oblasti.



Koupit kvalitní módní oblečení ve větších velikostech je vždycky problém. Vyrábět takové oblečení se nevyplácí. Je to drahé. Na jedno tričko spotřebujeme tolik materiálu, kolik se běžně používá na tři," vysvětluje.



V prodejně má baculatou prodavačku, baculatá přítelkyně její výrobky předvádí a fotí se v nich k reklamním účelům. Hubená prodavačka by v obchodě být nemohla. Jedině ten, kdo sám ví, co je to nadváha, se dovede vcítit do problémů zákaznic."



Ženy s nadváhou se buďto velmi stydí, nebo se naopak snaží dělat si ze sebe legraci. Je to otázka vkusu. Žena, která má nadváhu, by si prostě neměla brát minisukni nebo dělat některé sporty. Vadí mi, když si někdo vezme žluté upnuté tričko pod prsa, vystrčí ven všechny špeky a myslí si, že je to legrační, nebo dokonce hezké," říká Renáta Přenosilová.



Večer klidně vyjíme ledničku

Muži, kteří váží více než sto dvacet a ženy s více než devadesáti kily se mohou stát členy českého klubu XXL - spolku obézních lidí. Na jeho začátku byl film Sedm hladových. Komparzisté, kteří v něm hráli, se scházeli i po natáčení. Založili klub a scházejí se dodnes.



Když se jde koupat jeden tlustý, všichni se na něho dívají. Je mu to nepříjemné. Když jich je u bazénu deset, pohledy okolí tolik nevadí," vypráví pan Veverka, jeden ze zakladatelů klubu.



U asi dvaceti procent obézních lidí je nadváha způsobena nějakým zdravotním problémem, ale jinak je většinou následkem špatné životosprávy. Svým způsobem si za tloušťku můžeme každý sám. Všichni víme, že bychom měli jíst něco lehkého šestkrát denně. Ale všichni do sebe něco v pochodu hodíme a pak večer doma v pohodě vybereme celou ledničku. Každý to ví, ale jenom málokdo se tím dokáže řídit," říká šéfkuchař Veverka, který se svými sto sedmdesáti čtyřmi centimetry výšky váží sto třicet šest kilo. Jde nám o to, aby lidé neseděli doma a netrápili se proto, že jsou tlustí," popisuje filozofii klubu.



A co je pravdy na tom, že například ve Spojených státech je tlouštíků mnohem víc a většina z nich si neláme hlavu tím, jestli je vhodné či nevhodné rozložit své tělo na pláži?



Máme v Americe neteř. Když jsem tam jel, všichni mi říkali tam je tlustý každý druhý. Pravda je taková, že jsou tam tlustí lidé více vidět. Jsou tam totiž buďto lidé opravdu hubení, kteří chodí ráno běhat a dbají o správnou životosprávu, a pak ti skutečně obézní. U nás je těch hubených mnohem méně. Všichni jsou tady polotlustí a tlustí," tvrdí pan Veverka a dodává: Ať si říká kdo chce co chce, co já vím.

Kdo je nejtlustší? Češi se v posledním desetiletí drží v pětici nejobéznějších národů Evropy. Podle nedávné zprávy ČTK jsme se dokonce loni dostali mezi Evropany na první místo. Obézních je přes třiatřicet procent národa. Za námi se z ostatních Evropanů umístili Řekové (26,6 %) a Španělé (24,2 %). Němci, známí tím, že jejich stravovací zvyky také nepatří k nejzdravějším, jsou na tom lépe. Obézních jich je pětina. Obézní je každý pátý dospělý Čech. Nadváhu má 66 % českých mužů a 54 % českých žen. Ve světě vedou země Perského zálivu - tam je obézních 40 až 50 % obyvatel.