Jsme tak trochu exhibicionistky

Aneta (23) i Tereza (18) zvládají zatím "profesi" modelek při škole. Aneta, Miss Wella 98', studuje zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. "K modelingu jsem se dostala už na střední škole, protože jsem studovala oděvní průmyslovku", říká. Ovšem svoji budoucnost v tomto oboru nevidí: "Přestože se teď věnuji hlavně modelingu můj cíl je jasný, chtěla bych být zpěvačka, velkým vzorem je pro mne Lucie Bílá."

Mladší Tereza, Miss Teenage 99', navštěvuje střední zdravotní školu. "Na módních přehlídkách vystupuju teprve třičtvrtě roku, ale už dříve jsem dělala reklamní fotky a jsem i na obalu cédéčka," tvrdí sympatická dívka a dodává: "K předvádění jsem se dostala náhodou, často bývám oslovena na ulici různými lidmi, ale nemám s tím moc dobrou zkušenost, i dobře vypadající a seriózně působící člověk může zklamat." Tereza by se profesionální modelkou stát chtěla, jejím vzorem je česká topmodelka Tereza Maxová, podle svých slov nejen tím čeho v brandži dosáhla, ale i proto: "Jak se stará o lidi."

Obě přiznávají, že je předvádění hodně baví. Je to pro ně zábava i práce dohromady. "Každá modelka i ta která to nepřizná je tak trochu exhibicionistka, víme že se líbíme," usmívá se Tereza a Aneta hned přidává: "Musíme si věřit, když předvádíme například spodní prádlo; máme rády krásná těla."

Sebevědomí a jistota, tak nezbytné při vystupování na molu, se dají získat i jinak. Aneta: "Moc mi vždycky pomůže když se dokážu vžít do modelu a pokud se k tomu přidá dobrá choreografie tak to jde samo." Její slova potrzuje i Tereza: "Důležitá je pro mě hudba, protože jsem dříve závodně tančila; i to jestli se mi spodní prádlo líbí."

Shodují se i na tom, že prostředí okolo nich je hodně motivuje: "Už bych nedokázala sedět doma jako spousta mých spolužákyň", říká Tereza. "Díky tomu, že jsme hezké, jsme mnohem dříve a snáze pronikly mezi lidi a otrkaly se; a máme už teď jasnou představu o tom co bychom chtěly v životě dělat," uzavírá Tereza.