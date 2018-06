Jsme spíš kamarádi, říká nemanželský syn Michala Davida

"My jsme hlavně kamarádi. Náš vztah je úplně v pohodě. Člověku může být líto, že ho nevychovával biologický otec, věřím, že i jemu, ale to je život. A tak to beru," řekl iDNES.cz Petr.

Stejně smířený je i s tím, že jeho skutečný otec je veřejně známý. Nijak výrazně to s ním prý necloumá. "Neměl jsem s tím problém. Beru ho jako otce, normálního člověka. Popularitu si zasloužil, má ji vydřenou. Pro mě je důležité, že se navštěvujeme a udržujeme kontakty. Že je můj otec, vím už odmala," dodal.

Petr, syn Michala Davida

Naposledy se devětadvacetiletý Petr objevil po boku svého otce na Festivalu česko-italského přátelství. Právě tady přiznal, že po otci jisté hudební nadání podědil, přestože dělá zcela jinou práci.

"Baví mě hrát na klávesy a piáno, skládám si věci pro sebe, ale věnuju se něčemu jinému. Pracuju pro Prahu 1. Na to, abych případně začal s muzikou, je už pozdě. Takže ji beru jen jako koníček. Vždycky jsem stejně tíhnul k jiným věcem, mám vystudovanou policejní akademii," naznačil, o co se jako teeneger zajímal.

Petr se narodil v roce 1982, tedy v době, kdy kariéra Michala Davida byla v rozpuku. O fanynky tehdy neměl nouzi. A i když nepočítal s tím, že jednu z nich přivede do jiného stavu, postupem času se s tím smířil. S matkou svého syna posléze uzavřel dohodu, že spolu žít nebudou, byl pouze nestranný pozorovatel, který dbal o to, aby jeho potomek byl finančně zajištěný.

Veřejnost se o Davidově synovi dozvěděla v době, kdy Petr maturoval. Na plese mu tehdy zpíval.