Jsme pro každou prdel, dokazuje firma Toi Toi vtipnými slogany

Vaše hovna - naše radost. To je slogan, který uvidíte na autech převážejících mobilní záchodky. Inspirací k němu byl humoristický román od anglického spisovatele Patricka Ryana Jak jsem vyhrál válku.

"Vzniklo to v podstatě spontánně. Já jednou ve Slaném viděl hru Jak jsem vyhrál válku a tam po sobě házeli exkrementy a říkali: To, co vy vyhazujete, my potřebujeme. Nebo tak nějak. Tak jsem si na to po čase vzpomněl a vyšlo z toho Vaše odpady - naše radost, což jsme nakonec změnili na Vaše hovna - naše radost," prozradil jednatel společnosti Karel Svoboda.

Nejjemnější slogan použili pro své webové stránky, na kterých si přečtete: S námi nejste mimo mísu. Hláška Jsme pro každou prdel, kterou je možné brát doslova i v přeneseném smyslu, už se ale objevuje na šňůrkách a k vidění je i na autech.

Šňůrky s vtipným sloganem

"Problém jsme s tím měli jen jednou, když jsme na autě měli i název pojišťovny, s níž jsme spolupracovali. Někdo poslal jejímu řediteli fotku, kde je náš slogan u jejich názvu, ale její ředitel se tomu jen zasmál. Sice pak řekl, abychom s tím něco udělali, ale pobavilo ho to. Tak jsme ten jejich název sundali," popsal Svoboda

"Negativní reakce jsme vůbec neměli. Náš byznys musíme brát s nadsázkou a kdyby se nad tím někdo pohoršoval, tak postrádá smysl pro humor," dodal.

Karel Svoboda, jednatel společnosti Toi Toi

Ostatně mobilní záchodky občas musí použít každý, kdo chodí na veřejné akce a jsou tak skutečně pro každou zadnici. I když některým se musí přizpůsobit. "Zařizovali jsme třeba sanitární kontejner pro Madonnu. V něm jsou pevné toalety, je to jako v hotelu. Na tom bylo ale kuriozní, že ačkoli byl úplně nový, museli jsme vyměnit všechna prkénka za nová, zabalená do igelitu. Ona je na hygienu úplně ujetá," dodal jednatel firmy Toi Toi.