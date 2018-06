Jsme konvenční rodina, říká Olga Menzelová

"My jsme naprosto konvenční rodina. Neříkám," řekla Menzelová v show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.

I když se moderátorka snažila dostat z ní víc o soužití mezi dvěma muži, Menzelová se nedala. "Myslím, že by se každý měl starat sám o sebe, a pokud to tak není, tak mě to nezajímá," řekla.

Alimenty na dceru nedostává. "Otázka alimentů není na místě. Ty dostávají ženy, které jsou rozvedené, a to se mě netýká," uvedla pětatřicetiletá produkční, která svému manželovi uspořádala výstavu Rozmarná léta Jiřího Menzela, kde jsou k vidění černobílé fotografie ze všech jeho filmů.

Čtyřletá dcera Anička přišla do studia spolu s matkou a vyslovila přání mít sourozence. Jestli chce ale Menzelová další miminko, neprozradila.