Jsi přelétavý, řekla Janu Krausovi jeho matka

V oblíbeném pořadu České televize se dodnes vystřídalo tři sta hostů. Někteří z nich usedli do hlediště v rámci natáčení jubilejního dílu, například Jiřina Bohdalová, Ester Kočičková nebo dvojice Miloš Pokorný a Roman Ondráček. Hlavní pozornost byla ovšem tentokrát upřena na jubilejní hosty. Byla jimi část Krausovy rodiny – maminka Božena Krausová a jeho starší bratři Michael a Ivan.

Bratr Ivan je nejhodnější

Ivan Kraus je loutkoherec, herec a český spisovatel a žije v Paříži, kam emigroval, Michael je profesorem na americké univerzitě a věnuje se politologii. Emigroval v devatenácti letech nejprve do Anglie, odtud odešel do Spojených států, kde žil tehdy jeden ze čtyř bratranců jeho otce.

„Maminka měla určité obavy, abych na ni nebyl drzej,“ uvedl Kraus svoji matku. Když pátral po tom, po kterém z rodičů je drzý, dočkal se od Krausové odpovědi, že jak kdy a jak v čem po obou z rodičů. Na to, že se u Krausových skáče do řeči, jak herec a moderátor přiznal, se dostali ke slovu všichni, i když maminka Krausová toho řekla jednoznačně nejvíc. Její syn na ni stihl prozradit, že svých pět dětí rodila od roku 1939 do roku 1956 s tím, že si udělala přestávku na druhou světovou válku.

A co prozradila o svých synech? Jan byl prý vždycky upřímný. „Všechno hned řekne, mnoho věcí také chce a dosáhne jich. Temperament má také největší.“

Syn Ivan byl podle jejích slov asi nejhodnější a nebyly s ním žádné problémy, také Michael byl daleko klidnější než Jan, který bral údajně všechno hopem. „Otec říkal, že při takové produkci má taky právo na zmetky,“ omlouval sebe samého Jan Kraus.

Jan vyváděl už v porodnici

Jeho matka mu připomněla historku z dětství. „Dostali jste k Vánocům každý autíčko, ale najednou to tvoje ztratilo jedno kolečko. Michal si s ním tolik nehrál, měl ho vystavené na poličce a ty jsi ho s tím svým vyměnil. Ten chudák se asi za čtrnáct dní podíval, co tam má za ruinu, ale ty jsi dělal, že o tom nic nevíš. Ty jsi vyváděl už v porodnici. Tak rychle si porod nikdo nevyjednal jako ty,“ vzpomínala Krausová.

A co říká na dnešní život svých synů a na jejich partnerky? „Mám dojem, že jste se oženili podle svého gusta a dobře. Tví dva bratři jsou stálejší než ty, ty jsi přelétavý,“ řekla směrem k Janovi. „Já víc hledám,“ odpověděl se smíchem pohotově.

Závěr pořadu patřil předávání dárků. Kraus dal svojí mamince a také bratrům, aby jim to nebylo líto, sebe coby loutku. On dostal od televize k jubileu pořadu dort se svíčkou. Měl podobu červené sedačky, do níž usedají hosté pořadu, a byl korunován tancem odvážně oděných tanečnic.