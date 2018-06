Jsem zvrhlík a rád se napiju, říká o sobě zpěvák NiceLand

"Čekal jsem, že podobná otázka kvůli mé imagi jednou přijde. Neříkám, že za sebou žádnou zkušenost s klukama nemám, ale přednost mají stoprocentně holky. Dříve třeba i dvě najednou. Byl jsem tak trochu zvrhlík," netají se NiceLand, ale zároveň dodává, že to není jeho jediná neřest. "Vždycky mě bavily party a rád jsem se napil. Alkohol mi také často pomáhal, když jsem skládal, i když to je asi běžné u hodně muzikantů," směje se zpěvák. Jak ale sám říká, v poslední době se bouřlivému způsobu života snaží vyhnout.

Charizmatický muzikant před časem opustil svoji práci manažera kavárny a knihkupectví, aby se hudbě mohl věnovat naplno. "Trávil jsem často v práci čtrnáct hodin denně a po příchodu domů mě čekalo další kolo kolem muziky. Spal jsem každý den třeba pět hodin, což se nedalo dlouho vydržet. Takže jsem odešel, abych mohl dát muzice co nejvíc," říká NiceLand.

Snaha nadějného muzikanta byla po zásluze oceněna jak fanoušky, tak hudebními kritiky. Se svým debutovým albem Little Black Book zvítězil na udílení hudebních cen televize Óčko v kategorii Objev roku a a úspěch zopakoval i na nedávném udílení hudebních cen Žebřík, odkud si s kapelou opět odnesl zlato. "Ceny, o kterých hlasují fanoušci, vždycky udělají radost, to je jasné. Hudbu dělám především pro ně, takže jsem rád, že to oceňují," přiznává NiceLand. Zároveň dodává, že cen není nikdy dost. "Byl bych rád, kdyby to takhle pokračovalo i v budoucnu. Pomalu plánuju, že si půjdu koupit speciální poličku, abych měl ceny kam dávat," zavtipkoval zpěvák na závěr.