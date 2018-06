Vše mě dojímá, říká Kristina Kloubková ve čtvrtém měsíci těhotenství

Jak se máte v novém roce?

Nový rok je nový rok, 2012 dává dohromady číslo 5 a já toto číslo vnímám velmi pozitivně. A doufám, že nový rok přinese jen to dobré. A já už zase budu brečet... Čeká mě jedna z nejhezčích věcí v životě, takže nový rok začal moc hezky.

Mluvíte o svém těhotenství, které vás zřejmě vystavuje vlně nejrůznějších emocí, je to tak?

Často jsem dojatá. Například, když jsme koukali o svátcích na pohádky, často jsem brečela a třeba film Kdopak to mluví mě rozebral úplně. Emoce a pocity jsou teď skutečně jiné.

Bylo miminko plánované?

Miminko je chtěné, přestože jsme s partnerem Karlem krátce. Oba se ale těšíme, je to zázrak.

Jak jste se s partnerem Karlem, který působí v divadle jako vy, dali vůbec dohromady?

To celé naše setkání byla úplná náhoda, zjistili jsme, že jsme se neměli vůbec potkat, nebýt právě různých zvláštních událostí. Podle mě náhody neexistují. My se sice známe dlouhá léta, ale vždycky jsme kolem sebe jenom procházeli. Dokonce jsme zjistili, že jsme spolu byli měsíc na nějakém zájezdě, na kterém jsme se kromě jeviště vůbec nepotkali.

Kristina Kloubková a Karel Moravec

A sehrálo právě divadlo v tom všem nějakou roli?

Vlastně ano. Potkali jsme se po x letech na Bídnících v Městském divadle v Brně, kde jsme oba dřív pracovali. Karel mě oslovil a já na něj koukala jak na zjevení. Pak jsem spolu byli na kávě a jelikož Karel velmi rychle odcestoval zpátky do Ameriky, kde žil , vypravila jsem se za měsíc za ním. Po roce se Karel vrátil do České republiky a od té doby spolu žijeme. A myslím, že nám to funguje.

Přemýšlíte o svatbě, nebo je to předčasné téma?

Máme se samozřejmě rádi a je nám spolu dobře, ale jen proto, že jsem těhotná, se vdávat nechci. Možná v budoucnu, čímž doufám, že to bude druhá a poslední svatba, ale teď se brát nebudeme.

Vaším prvním mužem byl Alan Bastien, se kterým jste před svatbou dlouho žila ve vztahu. Po rozvodu vám do cesty přišel Filip Renč a nyní Karel. Nemáte pocit, že to byly velké skoky?

Tohle všechno se odehrálo v rozmezí šesti let, takže až zas takové skoky to nebyly. Nicméně všechny vztahy pro mě byly důležité, ani jeden bych nezměnila, jsem za ně ráda. A myslím, že jsme dnes všichni přátelé. Jak říkám, člověk míní, život mění. Nikdo netušíme, kdy a co nás potká. Všechno bylo tak, jak mělo být.

Jak to máte nyní s prací, musela jste některou ze svých aktivit omezit?

Zrušila jsem představení v divadle, protože práce tanečnice už není s bříškem úplně bezpečná. A moc si neumím představit, jak bych v Kleopatře dělala kobru, ještě k tomu přežranou. (smích) V televizi ale budu, dokud to bude možné, protože moderování Poledních i Odpoledních Televizních novin mě stále baví a naplňuje. Nejsem typ člověka, který by chtěl jenom ležet a odpočívat. Baví mě kontakt s lidmi i ten přísun informací.