Jsem zamilovaná, říká Bočanová předvádějící sexy křivky na posteli

Nejnovější fotografie Mahuleny Bočanové jsou reklamní. Ke spolupráci ji oslavil výrobce postelí, který se podle informací iDNES.cz inspiroval právě v Top Star magazínu. Právě ve studiu společenského magazínu na Primě se sexy herečka a moderátorka povaluje týden co týden.

"Tohle režisérce Zuzaně Fialové vyšlo. Všichni si to začali pamatovat, někoho to pobuřuje a někoho baví, ale nikoho ta divnopozice nenechala lhostejným. Ještě než Top Star zdomácněl, lidé říkali: No ten pořad, jak tam Mahu leží," líčí se smíchem Mahulena Bočanová.

Mahulena Bočanová a Jan Charouz. Oba jsou tváří výrobce postelí

Ona "divnopozice", jak nazývá své válení se ve studiu, je nyní i předmětem snímků, které nafotila. A co nevidět budou vidět po celé republice. Spojení známé tváře s postelemi se Bočanové zamlouvá.

"Myslím, že být tváří nejluxusnější značky postelí, kde se cena zboží pohybuje kolem milionu korun, je prestižní záležitost. Klenot ke klenotu," objasňuje s nadsázkou. "Na rajčata bych reklamu určitě nedělala, nebo na něco, čemu nevěřím a je mi to lhostejné, jako třeba pojišťovny, vodárny a plynárny."

Nový dům, nová láska

Uzavření lukrativního obchodního spojení je pro Mahulenu výnosné i kvůli vybavení nového domu, který začíná stavět. Po peripetiích v soukromém životě chce mít vlastní střechu nad hlavou, o kterou ji už nikdo nepřipraví.

Mahulena Bočanová

"Pozemek už mám, hypotéku na dvacet let sice taky, ale zvládnu to. Jsem Xena. Doufám, že do roka budeme v novém a už nikdy neměnitelném domově," doplňuje Bočanová, která se do nového hnízda stěhuje i se svou dcerou Márinkou.

Zda k nim přibude i nějaký muž, je otázkou. Mahulena však poprvé přiznává, že je opět zamilovaná.

"Po rozchodu s manželem se mi podařilo stabilizovat můj i Márinky život do normálního chodu. Trvalo mi to dva roky, ale už se konečně cítím silná a jsem smířená s tím, co mi život přinesl. Je mi dobře, a taky se obávám, že jsem zamilovaná, což je nebezpečné, ale moc krásné," uzavírá Mahulena Bočanová.