Dara Rolins se z úzkostí vyzpívá v klipu. Jsem Xena, ale mám limity, říká

Dokážete pracovat s chutí, když je v duši příliš mnoho tlaku? Nehoda, nekonečné spekulace, rozchod s Matějem Homolou... Není toho málo.

Jsem šťastná, že mám svoji práci, aspoň něco v životě, co opravdu funguje tak, jak jsem si přála. Natočila jsem CD s lidmi, které jsem chtěla po svém boku mít, od muzikantů, přes hosty až po produkci. Povedlo se dát dohromady dost peněz k tomu, abychom nemuseli dělat kompromisy. A pak je tu absolutně všemu vévodící Laura.

Jak se tedy teď cítíte?

Jako Xena, která má své limity. Jsem sice v povaze silná, vím to o sobě, ale mně se v jeden moment zhroutil celý život. Každý normální člověk potřebuje v takovou chvíli obejmout, utěšit, že bude líp. Jsem ráda, že mám kolem sebe mnoho blízkých lidí, kteří mě dokáží podržet.

Dara Rolins a Ondřej Brzobohatý

Ale jak víme, člověk si problémy musí řešit vždycky sám. Ideálně s pomocí odborníků. Vyhledala jste například psychologickou pomoc?

Ano. Nejsem sice typ, který by skákal z mostu nebo se někde v rohu opíjel, ale zároveň vím, že přátelé mají vlastní životy a moment obtěžování má určité hranice. I proto jsem vyhledala odborníka, kterému dáte korunky, on si vás minimálně vyslechne, dá prostor k diskusi a nic ho nepřekvapí, jako u kamarádů, kteří můžou říct: "Tak to ti asi neumím poradit". Je dobré slyšet pohled nezaujatého člověka. Zajímavé je, že tuhle otázku jsem poprvé dostala v show Adely Banášové. Tehdy jsem se normálně zastyděla. Adela ale řekla: Klid, já jsem pravidelný návštěvník psychologů. Pak mi došlo, že u nás je pohled na věc jiný. Ale jsem na sebe pyšná, že jsem našla odvahu k odborníkům jít.

Dara Rolins při natáčení klipu Fóbia

Případ vaší loňské nehody, při které zemřel člověk, státní zastupitelství sice uzavřelo, ale protistrana se nevzdává. Jak vnímáte například informace, že vás jejich nový posudek z nehody viní?

Je to jejich interpretace. Jestli je objektivní, může posoudit, nebo mě eventuálně z něčeho vinit, jenom policie. Jsem připravená i na to, že případ opět prošetří. Ale mediální zmatek, který vyvolává pan Friml (advokát protistrany - pozn.red.), a to, že říká, že lžu, protože on zná pravdu, vnímám jako obyčejné osočování. Chápu a respektuju možné dohady, ale způsob a styl protistrany je pro mě nemorální. Nemá právo prezentovat své přání jako hotovou věc. V životě mnohých z nás se stanou věci, za které nemůžeme. A mrzí nás. A tohle je jedna z nich. Ta všudypřítomná úzkost a tlak. Já se cítím být nevina. Nerada bych se utrápila pocitem, že můj osud bude dostávat dokola jen facky.

Je i tohle jedna z fóbií, kterou jste zohlednila ve stejnojmenném videoklipu, který jste právě dotočila?

V tomhle případě jde o jednu velkou nadsázku a legraci, jinak to pojmout nešlo. Všechno se odehrává v nemocničním prostředí, zpívám o všech svých pseudopsychotraumatech a o tom, jak moc mě baví pravidelné návštěva doktora. Nechci, aby něco zanedbal, žádám důkladné vyšetření. Velmi důkladné a časté. To prostředí mě prostě vzrušuje...

Hedvika Kollerová jako vrchní sestra

Vidím, že jste si povolala do akce i Ondřeje Brzobohatého či Hedviku Kollerovou, manželku Jana Kollera. Proč právě tahle volba?

Všechny, které vidíte na place, jsou z devadesáti procent moji kamarádi. Naposledy jsme to samé udělali při natáčení klipu Túžím, tehdy to byl jeden velkej zahradní mejdan. Dnes je to podobné. Žádný kompars, který vypadá dobře, ale kámoši, kteří vypadají ještě líp. Všichni si na mě udělali čas, Hedr kvůli tomu přiletěla z Monaka. Myslím, že všichni budeme mít hezkou památku do rodinného alba.