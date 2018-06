Jsem už méně divoká, tvrdí Ivana Christová

"Když někdo překročí meze, probudí se ve mně balkánská krev po otci Bulharovi. S mámou, slovenskou Maďarkou, mi dali dobrý základ! Už ale také vím, co si mohu a nemohu dovolit," řekla někdejší první a poslední Miss socialistického Československa z roku 1989 Ivana Christová.

Ivana přiznává, že velikým zklamáním byl pro ni krach manželství. "Ale neberu to jako tragédii, jen jako životní zkušenost. K minulosti se vracím jen velice nerada," podotkla stručně.

Co však někdejší miss neztratila, je přirozená sebejistota. "Musíte si věřit, jinak nic nedokážete! Naučila jsem se tomu v modelingu, kde panuje hodně tvrdá konkurence. Nic nepřijde jednoduše a snadno! Musíte na sobě makat, pak si i začnete věřit!"

O jejím dalším životě se rozhoduje právě v těchto dnech. "Už dva roky se naplno věnuji zpívání. Zdokonaluji se pod vedením učitelů, skládám hudbu i texty," řekla Ivana. Čerstvým plodem jejího snažení se stalo album Flám. Úspěch písniček u posluchačů rozhodne, zda přechod Christové od modelingu do zpěvácké branže bude definitivní. Časem by chtěla vystupovat s živou kapelou v klubech, případně i v muzikálu.

Její předchozí debutová deska z roku 1998 nazpívaná v angličtině se nesla v melancholickém duchu. "Vypovídala o mé tehdejší situaci, kterou poznamenal rozchod s přítelem," konstatovala Christová.

Aktuální album Flám odráží Ivaninu současnost, a proto zní naprosto jinak. "Prožívám jedno z nejlepších životních období," netají zpěvačka na počátku kariéry. "Mám super kamarády, přátele a fantastickou dceru, která začala v Bratislavě chodit do školy. Proto z desky uslyšíte veselý rockpop, na kterém jsem spolupracovala s výborným kytaristou, producentem a autorem Henry Tothem. Album vznikalo spontánně v Kalifornii. Seděli jsme s kytarou u bazénu, krásně svítilo sluníčko, 29 stupňů. V písních se ta nálada určitě odrazila."

Ivana Christová připouští, že k její dnešní pohodě trochu přispívá i fakt, že nemá stálého partnera. "Jsem zvláštní typ člověka. Deset let se víceméně starám sama o sebe, jsem velmi náročná a nemám jednoduchou povahu. Můj život je rychlý, během týdne mě můžete potkat ve Vídni, v Praze, v Německu, v Bratislavě. Navíc se starám o dceru. Vybudovat přitom vztah s mužem je složité. Chlapi jsou nároční, chtějí mít uvařeno, uklizeno… Zkrátka a dobře: nikoho nečekám, nikoho nehledám, co má přijít, to přijde."

Otázce o dalších dětech se Ivana směje: "To přece bez chlapa nejde!... No, vím, šlo by... Myslím si ale, že mám ještě hromadu času."

I když se těžištěm Ivaniny kariéry pozvolna stal zpěv, modeling neopustila. "Život je finančně náročný. Modeling mi přináší jednoduché peníze - mám stálé klienty a tuhle práci dobře znám," pragmaticky vysvětluje svoji rozdvojenost.

Ve volných chvilkách ráda čte životopisy slavných osobností, filosofické knihy a knihy o pozitivním myšlení. "Obdivuji osobnosti, které se dokáží zcela oddat druhým - jako byli Gándhí nebo Matka Tereza. Vedle nich si připadám strašně sobecká."

Ivana Christová je majitelkou poměrně čerstvého řidičského průkazu. "Protože jsem byla stále mimo, dělala jsem ho v Prešově po částech celé dva roky. Jsem patriot, a proto jsem si koupila oktávii. Cestu z Bratislavy do Prahy zvládám za dvě a půl hodiny, můžete to klidně napsat, snad nedostanu úřední obsílku. Záleží ovšem na situaci na hranicích. Dlouhé kolony na přechodu mě deprimují a bývám v takové situaci agresivní," prozradila na sebe.

Jednoduchý recept Ivany Christové na to, jak si udělat radost, zní: "Jedu do Vídně a koupím si tam nějaké pěkné oblečení. Musím se přiznat, že tam jezdím dost často..."