Jsem unavená pracující matka, přiznala Victoria Beckhamová

"Podívejte, když lidi chtějí říct, že jsem nešťastná, budiž. Ale opravdu nejsem. Mám toho hodně. Nebudu lhát, jsem unavená. Jsem opravdu unavená, ale také velmi spokojená se svým životem. Jsem na tom v podstatě stejně jako každá žena, která pracuje a má hodně dětí - je to těžké," řekla sedmatřicetiletá módní návrhářka pro list Sunday Mirror.

David Beckham, jeho manželka Victoria, synové Brooklyn, Cruz, Romeo a dcera Harper Seven

Svou daň si poslední dobou vybraly přípravy nové kolekce na týden módy a také dcera Harper Seven, která prý nechce v noci moc spát.

"Jsem s ní vzhůru, jako všechny maminky, a nechtěla bych to jinak. Nemám tým lidí, který by to dělal za mě," prohlásila Beckhamová.

Její manžel David se jí ale snaží s dětmi pomáhat. Tři syny Brooklyna, Romea a Cruze bere často na zápasy i společenské akce. Samozřejmě pečuje i o malou Harper Seven.

Victoria po týdnu módy zažertovala, že její manžel až teprve teď zjistil, že pro bývalou zpěvačku je návrhářství skutečnou prací. Přestože se spekulovalo, že se Beckhamová společně s kolegyněmi ze skupiny Spice Girls objeví na oslavách jubilea britské královny, není to tak.

"Máme toho hodně a všechny se soustředíme na konec roku a muzikál Viva Forever. Na jubileu nebudeme. Ale muzikál bude opravdu skvělý," dodala Beckhamová.