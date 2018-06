Jsem unavená a chci mít klid, říká Bartošová se slzami v očích

Projekt Děti ráje představuje éru osmdesátých let nadupanou písničkami Michala Davida. Navíc na dobu, kdy její kariéra teprve začínala, teď Bartošová často vzpomíná. "Svoje začátky teď prožívám, protože píšu knihu, takže si myslím, že k Dětem ráje absolutně patřím," míní Bartošová. - čtěte Bartošová píše životní knihu, žalob a útoků se prý nebojí

Právě chystaná kniha už teď vyvolává mezi mnohými lidmi v showbyznysu vlnu nevole, ale ani pro zpěvačku to není právě lehké vzpomínání. "Není to jednoduché, jsem úplně otevřená, protože už jsem přestala bránit některé lidi, přestala jsem být absolutně diplomatická a jsem jenom pravdivá. Mně totiž nic jiného nezbývá. Až dokončím knihu, uzavřeme s Jirkou rok a uděláme za vším tlustou čáru," doufá zpěvačka.

I když by se s minulostí Bartošová ráda rozloučila, některé nepříjemné záležitosti musí řešit dál, jako například boj o syna Artura s jeho otcem Ladislavem Štaidlem. Ten nyní opět vygradoval mediálním skandálem, který prý ale Artur nesl lépe než Bartošová. "On to zvládl úplně skvěle. Napsal do prohlášení na sociální péči, že už tátu nechce nikdy vidět," prozradila roztřeseným hlasem Bartošová, která by tahanice po soudech měla podle svých slov konečně ráda za sebou. "Jsem unavená, nespím, snažím se udělat tlustou čáru, chci mít rodinu a klid," uzavřela se slzami v očích.