Jsem testovač, jestli se píseň chytí

Jejich patnáctileté manželství prošlo i tvrdou a velmi smutnou zkouškou - před více než třemi lety podlehla leukemii mladší dcera Michaela. Dnes už tenis Marcele Davidové nic neříká. Pracuje jako manažerka pro pražské Divadlo Broadway a současně i pro svého manžela.



Jste manažerkou pražského Divadla Broadway a Michala Davida. Co je těžší?Obojí má svoje. Je to práce, která se nedá srovnávat.



Kde byste svému manželovi jako jeho manažerka zpívat zakázala?

Nejspíš ve veřejných domech. To je samozřejmě nadsázka.



Musíte jako manželova manažerka vyřizovat více nabídek na zpívání, nebo skládání?

Já vyřizuji pouze záležitosti koncertního rázu a veřejná vystoupení. Autorskou činnost si vede manžel sám.



Kdo navrhl, abyste byla manažerkou Michala Davida? On, nebo vy?

Když pořadatelé volali manželovi o vystoupení, tak to začal přesouvat na mě. Po letech si pořadatelé zvykli kontaktovat přímo mě.

Kolik koncertů manželovi ročně domluvíte?

Kolem stovky.

Jaké jste měla dětství? Asi jste ho hodně trávila na tenisových kurtech...

Od čtyř let jsem znala jen kurty. Pak školu a kurty. Na tenise jsem vždycky trávila celé dny.

Co považujete za svůj největší úspěch v profesionální tenisové kariéře?

Čtvrté kolo na Wimbledonu, 58. příčka WTA a 12. umístění na světě ve čtyřhře.

Proč jste s tenisem skončila?

Zranila jsem si meniskus a rekonvalescence trvala dlouho. Také jsem už chtěla založit rodinu.

Proč byste doporučila nebo nedoporučila své dceři, aby byla tenistkou?

Je to strašná dřina a odříkání. Také musíte mít talent.

A má dcera Klára tenisové nadání?

Myslím, že to bere jen jako společenskou záležitost. Výjimečný tenisový talent však není.

Sledujete současný tenis?

Tenis už vůbec nesleduji. Je pro mě tabu.



Jak často hrajete tenis s manželem?

Velmi zřídka.



Kdo vyhrává, když hrajete spolu?

To je vtipná otázka.



Váš manžel je zpěvák a hudební skladatel. Nechá si od vás někdy do muziky mluvit?

To ne, ale bere mě jako prvního konzumenta. Nemám hudební sluch a buď se mi to líbí, nebo ne.



Podobně jako spisovatelé mají svého prvního čtenáře, jste tedy i vy první posluchačkou toho, co Michal David zkomponuje?

Ano. Jsem takový testovač, jestli se píseň u posluchačů chytí, či ne.



Jakou vy sama ráda posloucháte hudbu?

Hlavně melodickou pop-music. Bee Gees, Mariah Carrey a tak dále.



Nechtěla jste vy sama být zpěvačkou?

Ani náhodou.



Hádáte se někdy s manželem nebo dcerou, co budete, třeba v autě, poslouchat?Nehádáme. Jen jde o to, aby to bylo k poslouchání pro všechny. Musím říci, že se většinou shodneme.



Jakou manželovu skladbu považujete za číslo jedna?

Největší z nálezů a ztrát z filmu Láska z pasáže.



Jak se vám líbil muzikál Kleopatra, jehož je váš muž autorem?

Po premiéře jsem byla na Michala hrdá. Sklidil velký úspěch, a to je v showbyznysu primární.



Doporučovala jste mu, koho do Kleopatry obsadit?

To byla věc jeho a celého autorského a producentského týmu. Nikdy jsem mu do toho nemluvila.



Přesto, kdyby se vás zeptal, koho byste mu doporučila?

Toho, koho si již dávno vybral. Ve spoustě věcí jsme ve shodě.



Viděla jste i další muzikály? Který se vám líbil a který ne?

Líbí se mi Mamma mia, Les Misérables a Lví král. Vše jsem viděla v Londýně.



Teta vašeho manžela, Dagmar Kludská, je známá kartářka. Nechala jste si od ní vyložit karty?

Ne. To mě moc nezajímá. Beru život, tak jak jde. Se vším tím zlým i hezkým.



Marcela Davidová * narodila se 14. února 1961 ve znamení Vodnáře



* s Michalem Davidem se brali 7. listopadu 1987



* je matkou čtrnáctileté dcery Kláry



* vystudovala obor služby a cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické, byla profesionální tenistkou, nyní je manažerkou svého manžela a pražského Divadla Broadway Věříte na podobné věci - vykládání karet nebo horoskopy?

Věřím v osud. Je spousta věcí, které se dějí, a my jim nerozumíme. To, že některé věci nevidíme, neznamená, že nejsou.



Pradědeček vašeho manžela, Karel Kludský, byl zakladatelem cirkusu Kludský. Kdyby se váš muž rozhodl, že chce pokračovat v tradici, šla byste s ním k cirkusu?

S ním bych šla všude.

Některým lidem je Michal David trnem v oku, tvrdí, že byl miláčkem komunistického režimu. Do jaké míry vám tyto hlasy znepříjemňují život?

Vím, jaký je, i to, že dělal vždy svou práci. To, o čem hovoříte, mě neoslovuje.



V této souvislosti - chodí vám například anonymní dopisy?

Manžela moc nezajímají VIP večírky a podobné party. Neobjevuje se tak v bulvárech, a proto nám žádné anonymy nechodí.



Váš manžel je hodně známý, u řady lidí populární. Co byste říkala na to, kdyby se rozhodl věnovat politice?

Myslím, že by do politiky nikdy nešel. Zajímají ho kreativní a umělecké směry.



Vy sledujete politiku? Jaký je váš názor na ni?

Je to práce, na kterou musíte mít povahu, ale politici jsou potřeba. Bez nich by státní aparát asi nefungoval.



Který z politiků je vám sympatický?

Stanislav Gross.



Co byste nejvíc chtěla, aby se v naší zemi změnilo?

Taková ta česká závist a nepřejícnost. Lidé by si měli víc fandit a přát. Vše by bylo veselejší.