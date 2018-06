Jsem šťastná, promluvila poprvé o vztahu se ženou Langerová

"Iva je pro mě takové stvoření dobra. Věří v to, v co věřím já, a vidí v tom smysl. Pohybuje se také v hudebním byznysu a já z toho měla zpočátku strach. Když ale máte někoho rád, tak na byznys prostě kašlete," řekla Právu Langerová, která o vztahu zpočátku nechtěla mluvit hlavně proto, že její partnerka Iva Milerová šéfuje vydavatelské společnosti Supraphon.

"Nechtěla jsem to hned ventilovat, dokonce z toho u mě vznikl trochu blok. Teď už to ale neřešíme. Věříme, že to lidé chápou, protože zkrátka neděláme nic špatného," řekla Langerová.

Dřív se zpěvačka bulváru vyhýbala a nechtěla se o soukromí vůbec bavit. Teď už s tím dle svých slov problém nemá. "Na tenhle okamžik čekám vlastně už nejméně dva roky. Lidi z bulváru mi pořád říkali, abych se přiznala. Já přitom neměla pocit, že bych něco udělala. Byl to zvláštní smotanec. Nevěděla jsem, jak to uchopit, strašně jsem o tom přemýšlela, no a nakonec jsme se do toho s Ivou tak zamotaly, že jsme spolu ani nemohly jít ven. Jsem ráda, že nás ten strach už opustil," řekla historicky první česká SuperStar.

O svém vztahu promluvila Aneta Langerová i kvůli lidem, kteří mají podobné tajemství a potřebují dodat odvahy. Sama měla to štěstí, že se u přátel i rodiny setkala s pochopením. "Nemám s tím problém v rodině, ta všechno ví, stejně tak moji přátelé. Chápou to a rozumějí tomu. Přiznám se ale, že si moc neuvědomuju, že by můj vztah někomu nějak pomohl. Ale třeba po tomto rozhovoru konečně pomůže," dodala.