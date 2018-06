Jsem šťastná, ale mrzí mě emoce kolem nás, říká o vztahu s Řepkou Erbová

Zatímco ona už je rozvedená a v tuto chvíli jen čeká, až rozhodnutí soudu nabyde právní moci, on své manželství ještě řeší. S manželkou Renatou ale už nějakou dobu ve společné domácnosti nežije, domácnost nyní sdílí s Vlaďkou. Zamilovaný pár bude muset zřejmě ještě nějakou dobu čekat na to, až bude moci žít úplně v klidu a po svém.

"Jsem šťastná a spokojená, ale mrzí mě okolnosti i emoce, které kolem nás jsou. Na to je jediná odpověď: je to život," říká s povzdechem modelka. Naznačuje tím, že tenhle vztah zatím nemá na růžích ustláno. Když se zamýšlí nad tím, co společného má její nový partner s jejím exmanželem, až se zalekne toho, jak moc toho je.

"Oba jsou narození ve znamení Kozoroha, oba jsou sportovci a mají hodně podobné vlastnosti. Snad jediný rozdíl je v tom věku, Zdeněk je o dvanáct let mladší. Při sportu dovedou být mimochodem stejní šílenci," směje se Erbová. Že je Tomáš taky sportovec, je prý opravdu jen náhoda. "Už jsem byla nařčena z toho, že si hledám cíleně sportovce, ale tak to není. S Tomášem nás spojila práce, fotili jsme s Honzou Tůmou reklamní kampaň."

Křest kalendáře k projektu Rakovina věc veřejná v čele s Vlaďkou Erbovou a Tomášem Řepkou

Fotograf Jan Tůma je také autorem kalendáře Vlaďky Erbové určeného pro nadaci Rakovina věc veřejná. Modelka je jeho patronkou a fotbalista rád přijal nabídku na spolupráci s nadací i na roli kmotra kalendáře. "Sám jsem otcem dvou dětí a dovedu si představit, jak složité je vidět těžce nemocné děti," říká Řepka. Ten mimochodem desetiletého syna a patnáctiletou dceru vídá denně a Vlaďce je zatím nepředstavil. Ta to chápe už proto, že má sama čtyřletou dceru. A jestli myslí čerstvě rozvedená paní na další vdavky?

"Můj rozvod pro mě byla velice těžká psychická záležitost, celé jsem to hodně špatně zvládala a srovnávala se s tím. Nevím, co bude zítra, nevím, co bude za deset let. Jedno ale vím jistě - sňatek není důkaz lásky, jde to i bez toho. A někdy ještě líp," uzavírá Erbová.